Alerte en Flandre : Multiplication des destructions illégales d'éléments paysagers protégés

Une augmentation inquiétante de la destruction illégale des haies, bosquets et fossés est observée en Flandre, menaçant gravement la biodiversité rurale et augmentant les risques d'inondations.

Depuis six ans, la Flandre fait face à une tendance alarmante : la destruction illégale des éléments paysagers protégés, tels que les haies, les petits bosquets et les fossés, s'est considérablement intensifiée.

Selon des données obtenues par 'VRT NWS' auprès de l'inspection de la nature, ces fragments de verdure, essentiels à la survie de nombreuses espèces végétales et animales, disparaissent à un rythme inquiétant. Depuis 2020, on estime que 196 kilomètres de ces petits éléments paysagers ont été supprimés sans autorisation, une distance équivalente au trajet entre Ostende et Liège.

Bien que la législation environnementale flamande impose l'obtention d'un permis pour l'arrachage d'une haie protégée ou le comblement d'une mare, les infractions se multiplient. En 2025, même sans être une année record, le volume de destructions était encore supérieur de 50 % à celui enregistré en 2019. Outre les haies, d'autres habitats précieux comme les landes, les marais et les tourbières sont également touchés.

Entre 2011 et 2018, l'inspection ne recensait jamais plus de dix hectares détruits par an, mais depuis 2020, ce chiffre a été largement dépassé presque chaque année. Cette double augmentation ne semble pas être le résultat d'un accroissement des contrôles, car l'agence Natuur en Bos confirme que le nombre d'inspections est resté stable. Cette accélération s'explique principalement par l'évolution des pratiques agricoles et la recherche d'une productivité accrue.

L'agrandissement des parcelles, nécessaire pour l'utilisation de machines plus imposantes, pousse les agriculteurs à éliminer tout obstacle physique. L'invention et la généralisation du fil de fer barbelé ont rendu les haies d'aubépines obsolètes pour la délimitation des propriétés.

De plus, les petites mares ou les terrains vallonnés sont perçus comme des contraintes techniques pour ceux qui souhaitent cultiver le maximum de surface possible. Tessa De Prins, porte-parole de la Boerenbond, souligne que si les agriculteurs souhaitent généralement travailler de manière respectueuse de l'environnement, ils se heurtent souvent à des impératifs économiques, à des coûts élevés et à l'incertitude réglementaire.

Cependant, cette logique purement économique conduit à la création de vastes plaines nues, dépourvues de tout abri pour la faune locale. L'histoire montre que le processus est profond : en 250 ans, la Flandre a déjà perdu les deux tiers de ses haies vives, et ce qui subsiste continue d'être grignoté année après année. Les conséquences écologiques de cette fragmentation du paysage sont dévastatrices.

Lander Wantens, expert politique chez Natuurpunt, explique que ces éléments paysagers servent de corridors biologiques permettant aux insectes, aux oiseaux et à d'autres animaux de migrer et de s'échanger des gènes, un processus vital pour la survie des espèces. Sans ces liaisons, les populations se retrouvent isolées sur des îlots de nature, ce qui fragilise leur patrimoine génétique et leur résilience.

Les chiffres sont sans appel : le nombre de papillons des prairies a chuté de plus de la moitié depuis 1990, et la population d'alouettes des champs a diminué de 95 % depuis 1960. Des oiseaux comme le moineau domestique perdent également leurs sites de nidification et de protection contre les prédateurs, autrefois offerts par les épines des haies de sureau ou d'aubépine.

Cette perte de biodiversité transforme le paysage rural en un désert biologique où seules quelques espèces opportunistes parviennent à survivre. Au-delà de la biodiversité, la disparition de ces espaces naturels a un impact direct sur la sécurité humaine et la gestion des eaux.

L'exemple des inondations dans la région de la Westhoek illustre parfaitement ce danger : la conversion de prairies historiques en terrains de culture, notamment pour la pomme de terre, a réduit la capacité du sol à absorber l'eau, aggravant ainsi les inondations et l'érosion des sols. Sur le plan politique, le débat reste vif.

Tandis que le ministre Jo Brouns affirme que la protection de la nature rurale est 'une priorité absolue', Mieke Schauvliege, parlementaire du parti Groen, juge les mesures actuelles insuffisantes. Le problème majeur réside dans le fait que, même si la loi oblige le contrevenant à restaurer les dommages, le retour à une valeur naturelle originelle peut prendre des centaines d'années, rendant la réparation symbolique face à l'urgence climatique et écologique actuelle





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