L'IRM émet une alerte jaune pour conditions glissantes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg ce lundi. Prudence impérative pour les conducteurs confrontés au givre.

L'Institut royal météorologique (IRM) a officiellement déclenché une alerte jaune concernant les conditions glissantes pour ce lundi, s'étendant de minuit jusqu'à 10 heures du matin. Cette mise en garde spécifique vise principalement les provinces wallonnes de Liège, de Namur et de Luxembourg, où la formation de glace sur les chaussées est fortement suspectée. En Flandre, la vigilance est également de mise, avec une alerte active jusqu'à 7 heures pour la province du Limbourg. Les automobilistes doivent faire preuve d'une prudence extrême lors de leurs trajets matinaux pour éviter tout incident lié à la réduction de l'adhérence.

Conditions Météorologiques et Zones Affectées

La situation météorologique se dégrade dans la nuit de dimanche à lundi, particulièrement dans la région de la Campine et au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les responsables de l'IRM signalent un risque élevé de plaques de givre, rendant certaines portions de route potentiellement glissantes en raison du gel. Cette alerte jaune, valide jusqu'à 10 heures pour la plupart des zones concernées, contraste avec la situation dans le Limbourg flamand où les conditions dangereuses devraient cesser plus tôt, à 7 heures. Les maxima de température prévus pour la journée oscilleront entre 1 degré Celsius sur les hauteurs ardennaises et 9 degrés Celsius dans l'extrême ouest du pays, tandis que le centre devrait enregistrer des valeurs proches de 4 degrés Celsius.

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Températures Hivernales et Basse de l'Année

La persistance du froid en Belgique est confirmée par la lecture enregistrée vendredi par le thermomètre d'Uccle, qui a atteint -4,9 degrés Celsius. Ce chiffre marque la température la plus basse de l'année dans la capitale belge, un record qui n'avait pas été atteint depuis le 24 novembre 1998. À cette époque, le thermomètre avait affiché une valeur encore plus basse de -7,4 degrés Celsius. Ces conditions hivernales actuelles contrastent fortement avec les événements climatiques de l'été 2026, qui avait été marqué par trois vagues de chaleur successives et enregistré l'été le plus chaud jamais constaté en Belgique avec une température moyenne de 20,3 degrés Celsius contre une normale de 17,9 degrés Celsius.

Prévisions Ciel Couvert et Pluie Verglaçante

Dimanche après-midi, le ciel est resté très nuageux dans la majorité des régions, avec seulement l'extrême ouest du pays bénéficiant de quelques éclaircies en fin de journée. Une zone de pluie et d'averses a poursuivi sa progression vers l'est et ne quittera le territoire national qu'en fin de journée ou en soirée. Cette pluie verglaçante potentielle est la principale cause de la mise en place de ces alertes jaunes. La persistance du froid est attendue pour les nuits à venir, avec des températures pouvant chuter jusqu'à -10 degrés Celsius dans les Ardennes, accentuant les risques de givrage matinal sur les axes de circulation les plus exposés.

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Impact sur la Mobilité et Conseils aux Conducteurs

L'impact de ces conditions météorologiques sur la circulation routière est immédiat et nécessite une adaptation rapide des conducteurs. L'IRM recommande fortement de limiter les déplacements non essentiels jusqu'à l'élévation de l'alerte à 10 heures. Pour ceux qui doivent absolument se déplacer, il est crucial d'adapter sa vitesse et de laisser une distance de sécurité accrue, car la distance d'arrêt peut être multipliée par trois sur les surfaces verglacées. La surveillance des derniers bulletins de l'IRM reste indispensable pour anticiper toute évolution rapide de la situation, notamment dans les zones rurales ou les zones ombragées où le gel persiste plus longtemps.

Contexte Climatique et Vigilance Renforcée

Le contexte climatique actuel met en lumière la variabilité des saisons en Belgique, avec des alternances de chaud et de froid qui peuvent surprendre les usagers de la route. La combinaison de températures proches de zéro la journée et de chutes nocturnes en dessous de ce seuil favorise la formation de glace noire, invisible mais particulièrement dangereuse. Les autorités invitent les populations des provinces de Liège, Namur, Luxembourg et Limbourg à rester vigilant jusqu'à midi pour les zones où l'alerte pourrait être prolongée. La prise en compte de ces avertissements permet de réduire significativement les risques d'accidents et assure une meilleure fluidité du trafic pour l'ensemble des usagers de la route.