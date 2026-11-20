L'IRM émet une alerte jaune pour la glace et le brouillard givrant dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg ce samedi 21 novembre. Risques importants de 02h à 11h.

L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a déclenché une alerte météorologique de niveau jaune pour trois provinces spécifiques du sud et de l'est du pays. La Wallonie, à travers les entités de Liège, de Namur et de la province de Luxembourg, sera soumise à des conditions hivernales dangereuses au cours de la matinée du samedi 21 novembre 2026.

Cette mise en garde concerne principalement la période s'étendant de deux heures du matin à onze heures du même jour. L'autorité scientifique attire l'attention des citoyens sur les risques immédiats liés à la formation de brouillard givrant et à l'apparition de plaques de glace sur les chaussées et les trottoirs.

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Mécanisme de la formation glissante

La situation critique résulte d'une combinaison précise de facteurs météorologiques qui s'articulent autour du gel nocturne et des précipitations résiduelles. Les pluies abondantes qui ont touché la région au cours de la journée de vendredi 20 novembre 2026 ont saturé le sol et les surfaces imperméables. Lorsque ces masses d'eau rencontreront les températures glacées de la nuit prochaine, elles geleront instantanément.

L'IRM explique que le brouillard se formera par endroits durant la nuit, aggravant la visibilité pour les conducteurs. Plus préoccupant encore, le phénomène de brouillard givrant, où les gouttelettes en suspension gèlent au contact des surfaces froides, est attendu au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Cette zone géographique accumule un risque de verglas important, rendant les déplacements particulièrement périlleux dès les premières heures de la matinée.

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Contexte des alertes précédentes

Cette vigilance jaune s'inscrit dans la continuité d'une alerte orange à la pluie qui était en vigueur jusqu'à vendredi 23h00 pour les provinces de Liège, Namur, Luxembourg ainsi que pour celle du Hainaut. Les services de prévision ont donc observé en temps réel la transition entre les fortes précipitations diurnes et le gel nocturne. Cette persistance de l'humidité dans le sol est la cause directe de la dangerosité accrue pour le trafic routier et piéton.

Outre ces quatre provinces du sud et de l'est, le reste du territoire national a également été soumis à une alerte jaune, avec deux exceptions notables. La Côte belge et la Flandre occidentale sont épargnées par ces risques de gel matinal, bénéficiant de conditions plus clémentes. Cette disparité géographique souligne l'importance de vérifier les bulletins locaux avant tout déplacement.

Impacts concrets et recommandations

Les conséquences de cette alerte sont immédiates pour les usagers de la route et les communes locales. Les services de secours et de voirie des provinces concernées doivent se préparer à intervenir rapidement sur les accidents ou les chutes liés à la glissance. Les automobilistes sont tenus de réduire drastiquement leur vitesse et d'augmenter leur distance de sécurité, car les distances d'arrêt seront considérablement allongées sur les revêtements glacés.

Il est impératif pour les habitants de ces zones de rester informés des mises à jour de l'IRM tout au long de la journée. La vigilance doit demeurer constante jusqu'à onze heures, moment auquel l'alerte est théoriquement levée. Toute tentative de contourner ces consignes de prudence expose les citoyens à un danger potentiel majeur pour leur intégrité physique et leur sécurité.

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Prochaines étapes et surveillance

La situation évoluera rapidement à mesure que le soleil commencera à faire fondre les plaques de glace en fin de matinée. Cependant, la reprise de la circulation normale ne sera effective qu'après la disparition totale du verglas. Les autorités locales continueront de surveiller l'évolution des températures et de l'humidité pour ajuster les niveaux d'alerte si nécessaire, assurant ainsi une protection optimale des populations wallonnes face à ces aléas climatiques saisonniers.