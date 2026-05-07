Alerte majeure à Quaregnon : menace à la bombe et confinement des résidents

Un quartier de Quaregnon a été bouclé et ses habitants confinés suite aux menaces d'un propriétaire de véhicule affirmant pouvoir faire exploser sa voiture à distance.

La ville de Quaregnon a été le théâtre d'une matinée particulièrement tendue ce jeudi, alors qu'un dispositif de sécurité impressionnant a été déployé dans plusieurs artères résidentielles.

Très tôt dans la journée, les autorités communales ont dû prendre des mesures d'urgence pour protéger la population locale. Un périmètre de sécurité strict a été instauré, englobant notamment la rue de la Boule, la rue Michel, la rue de la Résistance ainsi que la rue Malengreau. Les riverains, surpris par le déploiement soudain des forces de l'ordre, ont reçu l'instruction formelle de rester confinés à l'intérieur de leurs domiciles jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision, bien que contraignante, était devenue impérative face à l'émergence d'un risque d'explosion imminent, transformant ces rues habituellement paisibles en une zone d'opérations tactiques. L'origine de cette situation critique remonte aux alentours de huit heures trente, moment où les pompiers de la zone Hainaut-Centre ont été alertés de la présence d'un objet suspect à l'intérieur d'un véhicule. Le scénario a rapidement pris une tournure alarmante lorsque les détails de l'incident ont été révélés.

Selon les déclarations de Calogero Fortunato, premier échevin de Quaregnon, l'intervention policière initiale visait simplement la saisie d'un véhicule. Cependant, le propriétaire du véhicule, refusant catégoriquement que son bien soit emporté, a proféré des menaces graves envers les agents. L'individu a affirmé qu'il était en mesure de faire exploser la voiture à distance grâce à un dispositif électronique, plongeant ainsi les forces de l'ordre dans une incertitude dangereuse.

Face à une telle menace, le service de déminage a été immédiatement sollicité pour intervenir sur place. Ces experts, formés pour gérer les engins explosifs, ont dû procéder avec une prudence extrême pour analyser le véhicule et neutraliser tout danger potentiel. L'installation du périmètre de sécurité était essentielle pour permettre aux techniciens de travailler sans être entravés et pour minimiser les dommages collatéraux en cas de détonation accidentelle ou provoquée.

Le chef de Corps de la Police Boraine, Jean-Marc Delrot, a souligné que la priorité absolue était la préservation des vies humaines, justifiant ainsi le blocage total des accès et l'invitation faite aux habitants de rester cloîtrés chez eux. La possibilité d'un incendie majeur, déclenché par l'explosion, ajoutait une couche de complexité supplémentaire à l'opération. L'atmosphère dans le quartier est restée lourde tout au long de la matinée, les habitants observant depuis leurs fenêtres le ballet incessant des véhicules d'urgence.

La coordination entre le parquet, la zone de police de Mons et les services de secours a été cruciale pour gérer l'évacuation partielle et le confinement. Chaque minute d'attente augmentait l'anxiété des riverains, tandis que les démineurs scrutaient le véhicule avec des équipements spécialisés. La menace d'un déclenchement à distance rendait l'approche du véhicule particulièrement périlleuse, obligeant les agents à maintenir une distance de sécurité considérable.

Même à la mi-journée, le périmètre de sécurité demeurait actif, témoignant de la complexité de la tâche et de la volonté des autorités de ne prendre aucun risque inutile. Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des zones urbaines face à des menaces imprévisibles et la réactivité nécessaire des services de secours. L'enquête devra déterminer l'origine du dispositif mentionné par le propriétaire et les motivations derrière une telle menace.

Pour l'heure, la population de Quaregnon attend avec impatience la levée des restrictions pour retrouver un usage normal de ses rues, tout en restant consciente de la gravité des événements qui ont perturbé leur quotidien





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