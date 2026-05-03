Alerte météo : averses orageuses et risques de fortes pluies en Belgique

Ce week-end, la Belgique a été touchée par des averses orageuses, avec des risques de fortes pluies, de grêle et de vents violents. Les températures ont varié, mais le temps reste instable, avec des prévisions de pluie et d’orages pour le début de la semaine prochaine.

Ce samedi soir et en début de nuit, les averses orageuses se sont progressivement évacuées vers les Pays-Bas. Bien que des forts coups de tonnerre aient été entendus, aucun dégât majeur n’a été signalé.

Cependant, le risque de fortes pluies en peu de temps, éventuellement de grêle et de forts coups de vent, a persisté. Après minuit, le temps est devenu temporairement plus calme et plus sec, mais il est resté assez nuageux avec progressivement de la pluie sur la moitié ouest du territoire. Les températures minimales ont varié entre 10 degrés en haute Ardenne et 14 ou 15 degrés ailleurs.

Ce dimanche, la journée a commencé avec des nuages et, surtout dans l’avant-midi, de la pluie à caractère d’averses qui a traversé le pays de l’ouest vers l’est. Plus tard, le ciel est devenu variable et, dans l’après-midi, de nouvelles averses orageuses sont apparues depuis la frontière française. Certaines de ces averses ont pu être intenses, avec de fortes précipitations en peu de temps et des rafales puissantes.

Le temps est resté doux, bien que plus frais que les jours précédents, avec des températures maximales de 13 ou 14 degrés en Ardenne, 18 ou 19 degrés généralement en Flandre et 20 degrés en Lorraine belge. En soirée de dimanche, les dernières averses orageuses ont encore pu se déclencher. Par la suite, le temps est devenu sec avec des éclaircies. En cours de nuit, le ciel est devenu très nuageux avec un risque de faibles visibilités.

Les températures minimales ont oscillé entre 8 et 13 degrés. De la pluie et des orages accompagneront encore le début de la semaine prochaine, et le temps sera plus frais. Selon les prévisions de Belga, cette instabilité météo devrait persister, avec des conditions changeantes et des risques d’intempéries localisées





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