Alerte météo : orages et fortes précipitations attendus en Belgique

L'Institut Royal Météorologique active une alerte en raison d'orages et de fortes pluies prévus en soirée et la nuit, avec des risques de débordement de cours d'eau en Wallonie. Une cellule d'expertise a été convoquée et le numéro 1722 est rappelé pour les demandes d'assistance non urgentes.

L'Institut Royal Météo rologique (IRM) a activé une alerte météo rologique en raison de mauvaises conditions attendues. En soirée et pendant la nuit, des averses et des orages traverseront le pays depuis le sud-ouest.

Localement, un orage plus marqué ou le passage de plusieurs cellules pourra entraîner une accumulation de plus de 30 litres par mètre carré. Des rafales de vent de 70 à 90 km/h, voire plus sous un orage important, ainsi que de la grêle ne sont pas à exclure. L'IRM signale également une dégradation orageuse prévue vendredi après-midi ou en soirée, avec un système plus organisé et nettement plus intense.

En Wallonie, une Cellule d'expertise régionale a été convoquée jeudi pour évaluer la situation des cours d'eau et analyser les conséquences des précipitations attendues. Comme souvent avec les orages, il est très compliqué de prédire les endroits précis où ceux-ci séviront. En conséquence, c'est toute la Wallonie qui est concernée par cette alerte. Un risque de débordement des petits cours d'eau et de ruissellements est souligné, notamment dans les régions touchées par les orages du 30 mai.

Le SPF précise que l'envoi d'une demande via le guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger. Il est également possible d'appeler le 1722. Chaque jour, du lundi au vendredi, la RTBF propose un condensé des principaux titres de sa rédaction info, et en cas d'événement majeur, les newsletters flash permettent d'être informé rapidement





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgique Orages Précipitations Alerte Météo Wallonie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belgique en alerte : chaleur, manifestations, controverse sur l'augmentation de la TVA et incidents diversL'IRM avertit la majeure partie du pays d'une alerte jaune pour fortes chaleurs proches de 40 degrés. Des travailleurs du non-marchand manifestent à Namur contre les économies du gouvernement wallon, tandis que la CSC réclame de nouvelles recettes et un tri dans les aides aux entreprises. La plupart des Belges s'opposent à l'augmentation de la TVA. Par ailleurs, un enseignant a entarté Yvan Verougstraete à Florenville, un produit Lidl contient du plastique, et plusieurs faits divers font la une, dont un poignardage lors d'un meeting et le crash d'un bombardier américain.

Read more »

Le KMI lance le projet 'Tales of Future Weather' pour rendre tangible l'impact du changement climatiqueL'Institut royal météorologique de Belgique (KMI) initie le projet 'Tales of Future Weather' qui transforme la science climatique en scénarios concrets d'événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les fortes précipitations. L'objectif est de préparer la Belgique aux conséquences du changement climatique en rendant ces risques tangibles pour un large public : établissements de santé, écoles, entreprises, secteur énergétique et population. Les scénarios, basés sur un réchauffement mondial de 2°C, soulignent la nécessité d'une plus grande autonomie des citoyens. Le projet est développé en collaboration avec le CERAC et le BCC.

Read more »

La Belgique en alerte jaune à la chaleurLa Belgique est en alerte jaune à la chaleur jusqu'à dimanche minuit. Les températures pourraient atteindre 33 à 34°C dès vendredi, avec un ressenti proche des 40°C.

Read more »

Canicule exceptionnelle en Belgique : alerte jaune, risques de déshydratation et incendie à MorlanwelzLe pays tout entier fait face à une vague de chaleur avec des températures atteignant 35 °C, une alerte jaune jusqu'à dimanche, des cas graves de déshydratation et un incendie majeur à Morlanwelz. Les autorités lancent un appel à la vigilance et aux mesures préventives.

Read more »