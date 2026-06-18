Alerte orage jaune en Belgique : fortes pluies, grêle et rafales attendues de jeudi soir à vendredi matin, suivies d'une vague de chaleur intense

L'Institut royal météorologique émet une alerte jaune aux orages pour l'ensemble du pays à partir de jeudi 19h jusqu'à vendredi 4h. Des précipitations intenses, de la grêle et des rafales de 70 à 90 km/h sont prévues. Une seconde vague d'orages plus organisée est déjà redoutée vendredi après-midi. Ces intempéries surviennent dans un contexte de canicule étendue avec des températures pouvant atteindre 35 degrés.

L'Institut royal météo rologique ( IRM ) a émis une alerte jaune aux orages valable à partir de ce jeudi 19h jusqu'à vendredi 4h sur l'ensemble du territoire belge.

Cette alerte intervient dans un contexte de conditions météorologiques instables avec l'arrivée d'un système orageux depuis le sud-ouest. Durant la période concernée, des précipitations intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent sont attendues. Les prévisionnistes signalent que le passage de cellules orageuses particulièrement marquées pourrait localement provoquer des cumuls de pluie dépassant 30 litres par mètre carré.

Les rafales de vent sont estimées entre 70 et 90 km/h, avec la possibilité d'observations légèrement supérieures sous les orages les plus virulents. La grêle constitue également un risque significatif. L'IRM insiste sur le fait que cette première vague d'orages n'est qu'un prélude à une dégradation plus importante prévue vendredi après-midi ou en soirée. Un système plus organisé et nettement plus intense pourrait alors traverser le pays, amplifiant les dangers.

Parallèlement, l'institut météorologique maintient une alerte jaune pour fortes chaleurs concernant la quasi-totalité de la Belgique jusqu'à dimanche minuit, à l'exception de la côte où l'alerte ne court que jeudi et vendredi. Ce jeudi après-midi, le temps demeure sec sur la plupart des régions avec le développement de nuages cumuliformes en intérieur.

Les températures maximales s'échelonnent entre 20 et 23 degrés sur la côte, où de la grisaille peut persister, et entre 28 et 33 degrés dans les autres régions, notamment dans les plaines et l'intérieur des terres. Vendredi, le temps s'annonce très chaud et lourd avec des maximas de 30 à 35 degrés, voire localement plus.

Le soleil partagera d'abord le ciel avec des nuages de haute et moyenne altitude avant que des nuages cumuliformes ne commencent à se former en cours d'après-midi, préfigurant ainsi le retour des orages





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