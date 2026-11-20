La Wallonie active sa cellule d'expertise face à l'alerte orange de l'IRM. Pluies de 40 à 50 litres par mètre carré attendues dans quatre provinces jusqu'à vendredi soir.

Le Service public de Wallonie a activé vendredi matin une cellule d'expertise régionale, connue sous le nom de Celex, en réponse à l'avertissement orange émis par l'Institut royal météorologique. Cette mobilisation vise à surveiller de près l'impact des fortes précipitations et des rafales de vent attendues sur le territoire wallon jusqu'en soirée. La situation concerne spécifiquement les provinces de Namur, du Hainaut, du Luxembourg et de Liège, pour lesquelles l'alerte est en vigueur jusqu'à 23h00.

Mécanisme météorologique et zones touchées par la dépression

L'Institut royal météorologique a identifié le système dépressionnaire responsable de cette perturbation comme étant une dépression en provenance de la Manche. Ce système se dirige vers le Grand-Duché de Luxembourg en fin de matinée, avant de traverser l'ouest du Hainaut et l'Ardenne. L'intensification des pluies est prévue dès l'après-midi, touchant principalement le sud du Hainaut, le centre du Namurois, le sud de la province de Liège et le nord du Luxembourg.

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Les cumuls de précipitations les plus élevés devraient s'élever entre 20 et 40 litres par mètre carré d'ici vendredi soir. Dans certains secteurs spécifiques, ces totaux pourraient dépasser les 50 litres par mètre carré sur une période de 24 heures. Il est important de noter que le Brabant wallon reste concerné par un avertissement de niveau jaune, moins restrictif que l'orange. Parallèlement, le vent soufflera à des vitesses comprises entre 50 et 60 kilomètres par heure durant les averses les plus actives.

Impact hydrologique et saturation des sols en Ardenne

La situation hydrologique présente des nuances selon les régions du territoire. Sur l'axe Mons-Charleroi-Liège, les niveaux d'eau sont actuellement en phase de stabilisation. Cependant, la province de Liège reste sous surveillance étroite, avec la possibilité que certains seuils de pré-alerte soient atteints dans les jours à venir en raison des apports pluviométriques persistants.

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Les sols, déjà saturés par les pluies tombées depuis lundi, ne pourront pas absorber davantage d'eau par infiltration. Cela entraînera un ruissellement de surface généralisé, augmentant le risque de crues éclair. En incluant les précipitations récentes, les cumuls totaux pourraient atteindre 80 à 150 litres par mètre carré en Ardenne et 40 à 90 litres par mètre carré dans les autres régions. Heureusement, les barrages-réservoirs disposent de réserves suffisantes pour absorber les pluies annoncées sans compromettre leur stabilité.

Conseils de sécurité routière face aux conditions dégradées

Les fortes précipitations rendent les conditions de circulation particulièrement difficiles sur les routes wallonnes, exigeant une prudence accrue de la part des usagers. Les chaussées inondées, la visibilité réduite et les risques élevés d'aquaplanage constituent des dangers majeurs. Chaque année, les accidents survenant par temps de pluie font en moyenne 24 morts et plus de 1.600 blessés en Wallonie, soulignant l'importance d'adopter les bons réflexes.

Pour limiter les risques d'accidents, il est conseillé de réduire la vitesse et d'augmenter la distance de sécurité avec les véhicules précédents. Les avaloirs bouchés par les feuilles ou les débris peuvent aggraver l'inondation des voies, créant des nids-de-poule invisibles. Des conseils détaillés, rapportés par Sébastien Prophète et Jules Rasumny, insistent sur la nécessité d'adapter sa conduite à l'état de la chaussée pour éviter les virages à vide et les pertes de contrôle.

Conséquences à long terme et vigilance accrue

Cette alerte orange intervient dans un contexte de vigilance météorologique élevée pour une grande partie de la Wallonie, marquée par un mois de pluie concentré en quelques jours. La mobilisation de la cellule d'expertise permet d'évaluer en temps réel les impacts sur les infrastructures et la population. Les autorités appellent à la prudence, notamment pour les personnes se déplaçant dans les zones sensibles comme les berges de cours d'eau ou les pentes instables.

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La cellule d'expertise continue de suivre la situation évoluer, avec une évaluation régulière des prévisions. Les citoyens sont invités à rester informés des dernières mises à jour de l'Institut royal météorologique. La gestion de crise est coordonnée pour assurer la sécurité des personnes et des biens face à ces événements météorologiques exceptionnels qui testent la résilience des territoires wallons.