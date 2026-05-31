Alerte orange et inondations majeures dans le centre et l'est de la Belgique : les secours débordés

L'IRM a étendu l'alerte orange à toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles, tandis que des orages violents provoquent inondations, débordements d'égouts et fermetures de routes. Les pompiers, déjà en sous‑effectif, peinent à répondre aux plus de 300 missions d'intervention, notamment dans la Basse‑Sambre et plusieurs communes du Hainaut, du Brabant wallon et de Liège.

Dans la matinée de ce dimanche, l'Institut royal météorologique ( IRM ) a réitéré son alerte jaune, valable jusqu'à 09 h00, couvrant la Région de Bruxelles‑Capitale, l'ensemble des provinces wallonnes ainsi que le Limbourg et la Flandre occidentale.

Selon les prévisions, de nouveaux orages violents pourraient se développer, entraînant des risques d'inondations, de grêle lourde et de rafales de vent capables de provoquer d'importants dégâts matériels. L'IRM précise toutefois que ces phénomènes resteront majoritairement localisés, touchant surtout le centre et l'est du pays, alors que le sud a déjà connu, durant la nuit précédente, de fortes précipitations ayant inondé plusieurs localités.

La Basse‑Sambre, en province de Namur, a été particulièrement touchée ; les pompiers se sont retrouvés débordés et ont dû intervenir sur plus de 300 missions, selon le colonel Marc Gilbert, chef de corps. Des véhicules immobilisés ont été secourus, le campement de reconstitution de la Bataille de Ligny (Sombreffe) a été évacué en urgence, et à Jemeppe‑sur‑Sambre, des habitants ont dû se réfugier sur les toits de leurs maisons avant d'être assistés par les secours.

Malgré une première centaine d'interventions avant minuit, plus de trois cents missions restaient à accomplir alors que les précipitations devaient se prolonger jusqu'au petit matin. Le réseau d'égouts a rapidement atteint sa capacité maximale, provoquant le débordement de cours d'eau et la transformation de rues en véritables rivières. Des coulées de boue ont submergé les champs, rendant les déplacements dangereux.

Dans la commune d'Aiseau‑Presles, le plan d'urgence communal a été activé en fin de journée suite à des orages violents suivis de fortes pluies et grêles. Le phénomène a duré une demi‑heure, sans qu'aucune victime ne soit signalée, mais a entraîné la fermeture de plusieurs voies majeures. La N98 à Keumiée (Sambreville, Namur) a été inondée dans les deux sens, la chaussée fermée pour travaux de nettoyage.

De même, le ring extérieur du Brabant wallon à Ophain (Braine‑l'Alleud) a été submergé, suspendant la circulation et nécessitant la mise en place de déviations. En Liège, l'A604 près de Grâce‑Hollogne a été bloquée par de la boue et de l'eau, tandis qu'en Hainaut, la N568 à Farciennes a été fermée à cause des conditions dangereuses. Ces fermetures ont été confirmées par le Service public de Wallonie et relayées par la police fédérale de la route.

L'IRM aura donc fait passer l'alerte orange à toutes les provinces wallonnes et à Bruxelles à partir de 17 heures, avant de revenir à une situation plus stable dimanche matin, lorsque les averses se sont atténuées dans l'est du pays. Le bulletin prévoit que le temps redevient généralement sec au cours de la journée.

Le président de la Fédération royale des corps de sapeurs‑pompiers de Belgique, en charge de la coordination nationale des secours, a souligné que les effectifs de pompiers, déjà en sous‑effectif, se retrouvent totalement démunis face à l'ampleur des phénomènes météorologiques actuels. Cette crise souligne la nécessité d'une meilleure préparation des services d'urgence et d'une coopération accrue entre les autorités régionales pour faire face à la fréquence croissante des épisodes climatiques extrêmes





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