Alertes à la bombe à Prague et en France : la vague terroriste continue

De multiples fausses alertes à la bombe visent Prague, la France et l'Irlande, mobilisant les services de sécurité et perturbant le trafic aérien européen.

Une série coordonnée de fausses alertes à la bombe a frappé plusieurs aéroports européens et des institutions médiatiques ces derniers jours. Onze vols au départ ou à destination de Prague ont fait l'objet d'une alerte à la bombe, a déclaré l'aéroport de Prague à l'AFP. Cette vague de menaces s'inscrit dans une campagne de perturbation qui vise simultanément les infrastructures de transport et de communication.

Mobilisation des services de sécurité

Quatre nouvelles alertes à un vol de la compagnie Ryanair qui devait partir de Lisbonne en direction de Rome vendredi matin ont également été émises vendredi sur des avions survolant le territoire français. Ces appareils ont dû atterrir par mesure de précaution, entraînant des retards et des perturbations majeures pour les voyageurs. L'ampleur de ces incidents soulève des questions cruciales sur la capacité des autorités à distinguer les menaces réelles des canulars malveillants.

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Impact logistique et stratégique

Cette série de fausses alertes, difficiles à attribuer, a pour conséquence de mobiliser les services de sécurité et de semer la peur, à zéro coût, soulignent les experts. Après de fausses alertes similaires en début de semaine, au moins 20 vols avaient été déjà visés par des alertes à la bombe jeudi. Le secteur des médias a également été ciblé vendredi en Irlande. Les locaux de plusieurs médias irlandais dont le groupe audiovisuel RTÉ ont été évacués vendredi matin après avoir reçu une alerte à la bombe.

Acteurs et revendications incertaines

Des revendications envoyées jeudi aux aéroports de Rome et de Sofia émanaient d'un groupe prétendument lié à un mouvement ultranationaliste russe, sans qu'il soit possible de vérifier le lien. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une personne derrière cette opération ou d'une action coordonnée, indique une source officielle. Les Européens accusent régulièrement la Russie et l'Iran de conduire des opérations de déstabilisation contre eux sur leur territoire, qu'il s'agisse de campagnes de désinformation, de sabotage ou de cyberattaques.

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Défis pour les autorités européennes

Des situations d'affrontements intermédiaires, sous le seuil des conflits armés, qui impliquent des États dans la conduite d'actions hostiles et de déstabilisation envers d'autres États ont émergé. Ces actions incluent des manœuvres informationnelles, des intimidations, ou encore l'instrumentalisation des flux migratoires. Ça ne coûte rien à celui qui le fait mais ça a un impact important au niveau logistique et bien sûr sur la perception des populations. Les autorités ne peuvent ignorer ces alertes car si une se matérialise, elles seront tenues pour responsable.

Historique et adaptation des réponses

Le flou entourant les auteurs de ces alertes rend d'autant plus difficile de trouver une parade. Dans ce nouvel environnement de menaces, avec des acteurs malveillants aux quatre coins du monde, parfois téléguidés par des États hostiles, nous allons devoir adapter cette même méthode, pour éviter de sur-réagir à chaque message que nous recevons en ligne. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash.