Alertes à la bombe : Jean-Luc Crucke saisit l'OCAM pour évaluer la menace aérienne

Le ministre Jean-Luc Crucke demande à l'OCAM d'évaluer la menace après des alertes sur des vols dont Varsovie-Bruxelles. Détails sur les mesures de sécurité et les acteurs concernés.

Face à une série d' alertes à la bombe ayant perturbé le trafic aérien à travers l'Europe, le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, a annoncé la saisine de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, connu sous l'acronyme OCAM. Cette décision intervient dans la foulée de multiples notifications de risque ayant touché des appareils en vol ou au sol, créant une situation d'incertitude majeure pour les voyageurs et les compagnies aériennes concernées.

Saisine de l'OCAM pour analyse de la menace

Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, représenté par le parti politique Les Engagés, a confirmé dans un communiqué publié jeudi qu'il souhaitait obtenir une évaluation précise du niveau de menace actuel auprès de l'OCAM. Cette démarche vise à comprendre la nature exacte et l'origine de ces incidents répétés avant de tirer des conclusions hâtives. Le ministre estime qu'il est encore prématuré d'identifier les auteurs ou les motivations derrière cette vague d'alertes, soulignant la nécessité d'une approche prudente et fondée sur des faits vérifiés.

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Impact concret sur les vols internationaux

Au moins quinze vols ont été concernés par ces alertes à la bombe ce jeudi à travers l'Europe, perturbant directement les déplacements des passagers. Parmi les appareils visés, on distingue spécifiquement un vol reliant Varsovie à Brussels Airport, ainsi qu'un autre trajet allant de Pescara à Charleroi. Ces incidents ont conduit à des procédures de sécurité strictes, comme le maintien des passagers à bord de l'appareil pour certaines destinations, afin de garantir l'ordre et la sécurité lors de l'arrivée ou avant le décollage des machines concernées.

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Coordination avec les acteurs du transport

Le ministre Jean-Luc Crucke souligne que la gestion de la sécurité intérieure relève principalement des compétences du ministre de l'Intérieur. Il a donc demandé à son collègue de le tenir informé de l'évolution de l'enquête menée par les services de police. Parallèlement, le ministre de la Mobilité cherche à définir quelles mesures spécifiques devraient être prises par les compagnies aériennes, les exploitants d'aéroports et Skeyes, l'organisme responsable du contrôle aérien en Belgique. Cette coordination est essentielle pour assurer une réponse unifiée face à la crise.

Mobilisation des services belges de sécurité

En Belgique, Skeyes, la Direction générale du transport aérien et les exploitants aéroportuaires sont pleinement mobilisés pour garantir la sécurité du trafic aérien national. Le ministre de la Mobilité assure suivre la situation de près pour minimiser les perturbations tout en maintenant des standards de sûreté élevés. Cette vigilance accrue implique une surveillance renforcée des opérations aériennes et une communication transparente avec les partenaires européens pour partager les informations pertinentes sur ces menaces potentielles.