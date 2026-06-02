Alertes orages : la Wallonie et Bruxelles-Capitale touchées pour plus de 24 heures

La Belgique fait face à une nouvelle alerte météo avec des orages violents attendus sur une période prolongée. Les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale sont les plus touchées. Les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires. Les conséquences des récents orages sont encore visibles dans plusieurs régions du pays, avec des dégâts importants signalés par les pompiers. Les habitants doivent faire preuve de prudence et éviter les zones à risque.

La Belgique est confrontée à une nouvelle alerte météo avec des orages violents attendus sur plus de 24 heures. Les régions de Wallonie et de Bruxelles-Capitale sont les plus touchées.

Les autorités recommandent aux habitants de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires. Parallèlement, les conséquences des récents orages sont encore visibles dans plusieurs régions du pays. Les pompiers font état de nombreux dégâts, notamment des inondations et des coulées de boue. Les habitants doivent faire preuve de prudence et éviter les zones à risque





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