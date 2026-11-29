Alex Marquez ne courra pas le GP de Valence à cause d'un bronchospasme, coïncidant avec la retraite de son frère Marc Marquez après son huitième titre.

Alex Marquez, pilote espagnol de 30 ans, ne prendra pas part à la dernière course de la saison MotoGP lors du Grand Prix de Valence prévu ce dimanche. Cette décision intervient suite au diagnostic d'un bronchospasme sévère, une complication respiratoire grave qui a contraint le Catalan à quitter immédiatement le circuit de Valence pour être hospitalisé à l'hôpital Vithas Valencia 9 de Octubre. Cette absence marquera également la fin des quatre saisons d' Alex Marquez au sein de l'équipe Gresini Racing, une période couronnée de succès où il a décroché le titre de vice-champion du monde 2025.

Un bronchospasme grave force l'hospitalisation

L'état de santé de l'Alex Marquez s'était dégradé progressivement tout au long de la semaine, avec l'apparition d'une fièvre dès le jeudi, juste avant les phases qualificatives. Malgré cette souffrance physique manifeste, le pilote avait montré une résistance exceptionnelle en terminant quatrième des qualifications officielles et sixième du sprint disputé le samedi. Son état de santé n'était pas passé inaperçu, puisqu'il avait consulté le médecin officiel de l'organisation du MotoGP avant d'être transféré vers l'établissement de santé pour un traitement d'urgence, selon les rapports des journalistes présents sur les lieux.

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Une retraite inattendue de Marc Marquez

Cette absence sur la ligne de départ revêt une dimension émotionnelle particulièrement poignant car elle coïncide avec l'annonce surprise de la retraite de son frère aîné, Marc Marquez. Le champion du monde en titre, âgé de 33 ans, a confirmé vendredi que le GP de Valence dimanche serait sa dernière apparition en tant que pilote professionnel. Marc Marquez revient sur un week-end exceptionnel au Portugal où il a remporté son huitième titre mondial de la discipline reine, dépassant ainsi le record historique détenu précédemment par l'Italien Valentino Rossi, sept fois champion du monde.

Une fin de carrière couronnée de succès

La carrière de Marc Marquez s'achève sur une victoire en championnat 2026, acquis au guidon de sa Ducati d'usine. Ce titre majeur consolide son statut de légende vivante du sport mécanique, le plaçant désormais au sommet des pilotes les plus titrés de l'histoire de la catégorie MotoGP. Il a toutefois exprimé une grande détresse émotionnelle face à cette clôture de carrière, reconnaissant son incapacité à performer pleinement dans la course de ses adieux, un sentiment qu'il a partagé publiquement avant de confirmer son départ définitif.

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L'impact humain sur les pilotes de haut niveau

Marc Marquez a souligné l'immense charge émotionnelle associée à cette dernière course, admettant être humain et peinant à gérer la complexité de ses sentiments lors de cette échéance finale. Il a expliqué qu'avec toutes ces émotions, il ne pourrait pas fournir ses meilleures performances sur la piste, malgré son engagement habituel envers l'excellence sportive. Cette admission transparente met en lumière la pression psychologique extrême qui pèse sur les athlètes d'élite en fin de carrière, bien au-delà des simples enjeux mécaniques et tactiques.

Prochaines étapes pour l'équipe Gresini Racing

La saison 2025 se conclura donc sans la participation d'Alex Marquez, laissant une place vacante sur la grille de départ dans une épreuve qui s'annonce symbolique pour toute la famille Marquez. L'équipe Gresini Racing devra s'organiser pour cette dernière course de la saison sans le concours de son vice-champion, tandis que l'attention se portera désormais sur le dernier tour de piste de Marc Marquez. Les observateurs du sport motorisé suivront de près cette dernière performance, qui clôturera une ère dorée pour les frères Marquez dans le paddock international.