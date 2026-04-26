Alex Marquez triomphe à Jerez et met fin à la série de Bezzecchi

Alex Marquez a remporté le Grand Prix d'Espagne de MotoGP à Jerez, dominant la course de bout en bout. Barry Baltus a malheureusement chuté en Moto2, tandis que Senna Agius s'est imposé dans cette catégorie. Le championnat se poursuit avec la prochaine manche au Mans.

Alex Marquez a réalisé une performance exceptionnelle et incontestable lors du Grand Prix d'Espagne de MotoGP, disputé sur le circuit de Jerez en Andalousie. Le pilote Gresini a pris le contrôle de la course dès le début, dominant de bout en bout et laissant ses concurrents derrière lui.

La course a été marquée par un incident impliquant son frère, Marc Marquez, qui a malheureusement chuté et a été contraint d'abandonner, terminant finalement à cinq tours du vainqueur. Cette chute a ouvert la voie à Alex pour consolider sa position en tête et ne plus jamais être contesté. Il a su gérer la pression et maintenir un rythme soutenu tout au long de l'épreuve, démontrant une maîtrise impressionnante de sa machine et une stratégie de course impeccable.

Sa victoire est d'autant plus significative qu'elle met fin à la série de succès de Marco Bezzecchi, qui avait dominé le championnat jusqu'à présent. Bezzecchi a terminé à la deuxième place, suivi de Fabio Di Giannantonio qui a complété le podium, offrant un spectacle captivant aux nombreux spectateurs présents sur le circuit. La journée n'a cependant pas été sans difficultés pour tous les pilotes. Barry Baltus, représentant la Belgique, a connu un abandon prématuré lors de la course Moto2.

Après un bon départ depuis la 8e position, Baltus a réussi à remonter jusqu'à la 4e place, se positionnant comme un prétendant au podium. Malheureusement, une chute au 7e tour de la course a mis fin à ses espoirs, le forçant à abandonner pour la première fois de la saison. Heureusement, le pilote Reds Fantic Racing s'en est sorti indemne, mais cet abandon représente une déception pour lui et son équipe.

La course Moto2 a été remportée par l'Australien Senna Agius, suivi de son coéquipier espagnol Manuel Gonzalez. Le Néerlandais Collin Veijer, qui avait réalisé la pole position, a terminé à la troisième place. Au classement général du championnat, Gonzalez conserve la tête avec 59,5 points, suivi de près par Agius avec 50 points. Barry Baltus se maintient à la 13e place avec 13 points, malgré cet abandon.

L'équipe belge Marc VDS Racing a également connu une journée difficile, avec l'abandon d'Aron Canet suite à une chute et la 13e place de Deniz Onçu. Le Grand Prix d'Espagne a donc été une course riche en émotions, avec des moments de gloire pour Alex Marquez et Senna Agius, mais aussi des déceptions pour Barry Baltus et l'équipe Marc VDS Racing. La performance d'Alex Marquez est particulièrement remarquable, car elle confirme son talent et sa détermination.

Il a su saisir l'opportunité qui s'est présentée à lui et transformer la chute de son frère en un avantage stratégique. La course a également mis en évidence la compétitivité du championnat Moto2, avec des pilotes talentueux qui se battent pour chaque position. Le prochain rendez-vous pour les pilotes du championnat du monde est fixé au circuit du Mans, en France, le week-end du 10 mai.

Les fans de moto pourront alors assister à de nouvelles courses palpitantes et découvrir si Alex Marquez parviendra à maintenir sa dynamique victorieuse. Le circuit du Mans est réputé pour son ambiance chaleureuse et son tracé exigeant, ce qui promet une épreuve spectaculaire pour tous les participants. Les équipes et les pilotes se préparent déjà intensément pour ce prochain défi, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et de remporter la victoire





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