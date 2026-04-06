Alexander Blockx brille sur terre battue et se qualifie pour le prochain tour

Le jeune tennisman belge, Alexander Blockx, poursuit son ascension en dominant son adversaire lors d'un match solide. Il affrontera l'Italien Flavio Cobolli au prochain tour.

Il a livré une performance solide et pleine d'assurance. 'Je pense avoir disputé un très bon match', a-t-il déclaré à l'agence Belga après sa victoire convaincante. 'Lui a été un peu irrégulier, notamment lors des deux premiers sets. Sur la fin, il fallait faire preuve de solidité mentale. Je suis vraiment heureux d’avoir pu conclure ce match avec ce point décisif. C’est ce qui a fait la différence au final. J’ai démontré beaucoup de qualités, je me suis battu avec détermination.

C'est déjà ma troisième victoire sur terre battue. Honnêtement, je ne m'y attendais pas forcément. C’est extrêmement positif pour la suite de la saison.'\Cette victoire marque un nouveau jalon dans sa carrière. Il s'agit du deuxième tournoi ATP Masters 1000 où Alexander Blockx parvient à s'imposer dans le tableau final, après son succès remarqué à Cincinnati l'été précédent. Il poursuit son ascension dans le classement ATP et confirme son potentiel sur la scène internationale. Son parcours actuel témoigne d'une progression constante et d'une capacité à se surpasser à chaque compétition. Son coach et son équipe technique ont effectué un travail remarquable pour le préparer à ce niveau de compétition. Les entraînements intensifs et les ajustements tactiques ont porté leurs fruits, et on commence à voir les résultats de ces efforts. Le joueur a développé une mentalité de gagnant, ce qui est crucial pour performer au plus haut niveau. La confiance en soi, la gestion du stress et la capacité à s'adapter aux changements tactiques sont autant de facteurs qui ont contribué à son succès.\Le N°3 belge affrontera désormais l'Italien Flavio Cobolli (ATP 16), tête de série N°10, âgé de 23 ans, et lauréat cette année de l’ATP 500 d’Acapulco. La rencontre promet d'être un défi de taille. 'Ce qui est primordial pour moi afin d'obtenir de bons résultats sur cette surface, c’est de préserver ma santé physique', a-t-il expliqué. 'De pouvoir continuer à me déplacer avec aisance. Je dois rester le plus concentré possible sur mon jeu et sur mes propres points forts. Pour le prochain tour, je n'ai pas d'attentes spécifiques. Je vais simplement m'efforcer de livrer un excellent match. Cobolli est un excellent joueur sur terre battue. Je suis donc curieux de voir comment cela va se dérouler.' La stratégie de jeu, les ajustements en fonction de l'adversaire et la gestion de l'énergie seront des éléments clés pour ce prochain affrontement. L'analyse des matchs de Cobolli et la préparation minutieuse des tactiques seront essentielles pour maximiser les chances de succès. La capacité à gérer la pression et à rester focus sur son propre jeu seront également des facteurs déterminants. L'ambiance du match, le soutien du public et la capacité à gérer les moments critiques du jeu seront autant d'éléments à prendre en compte





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