Alexander Blockx : le prodige belge vise le Top 10

À 21 ans, Alexander Blockx fait sensation en qualifiant pour les tableaux finals des Grand Chelem et vise désormais le Top 10 mondial malgré son jeune âge.

À 21 ans, ce jeune joueur belge va disputer le tableau final d’un tournoi du Grand Chelem sans passer par les qualifications. Désormais tête de file du tennis belge, il occupe la 36e place mondiale grâce notamment à sa demi-finale au Masters 1000.

Ces performances sur terre battue et dans des tournois majeurs dépassent ses attentes.

"Cette année, l’objectif était le Top 50. J’ai atteint cet objectif plus rapidement que prévu. J’ai prouvé que je pouvais rivaliser avec les meilleurs du monde", a-t-il déclaré. Ambitionné, l’Anversois vise encore plus haut.

À seulement deux places du classement ATP pour être tête de série, il affirme : "Le Top 20 ou le Top 10 ne sont plus une utopie. Je n’ai pas à craindre personne et je vais tout faire pour être le plus constant possible.

" Son entraîneur confirme ces ambitions : "La force d’Alexander réside dans sa détermination à relever les défis les plus élevés. Sur terre battue, il va se surpasser.

" En vue maintenant, son entrée dans le tournoi parisien sur terre battue, où il espère aller plus loin que l’an dernier. L’année passée, il avait été éliminé dès le premier tour des qualifications. Cette fois, il débutera dans le tableau principal dès le 24 mai, avec pour objectif de remporter sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem





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