Alexander Blockx met fin à sa saison 2026 en raison d'une blessure à la cheville

Le joueur de tennis belge Alexander Blockx annonce l'arrêt de sa saison 2026 après une blessure à la cheville, privant la Belgique de ses représentants aux tournois de Paris et Stockholm.

La brillante saison de l'année 2026 du tennisman professionnel belge Alexander Blockx prend fin de manière inattendue. Le jeune Anversois, actuellement classé à la 28e place mondiale sur les tableaux de l'Association des professionnels de tennis (ATP), a été contraint de déclarer forfait pour la suite de ses engagements sur le circuit international. Cette décision majeure a été confirmée publiquement par son entraîneur et proche collaborateur, Ruben Bemelmans, dans la soirée de lundi.

L'annonce officielle intervient quelques heures seulement après le retrait surprise d'Alexander Blockx du tournoi ATP Masters 1000 de Paris. L'intéressé était attendu au premier tour pour affronter l'Espagnol Daniel Merida Aguilar, qui occupe la 42e position mondiale. Ce départ anticipé marque la fin de toute participation belge en simple messieurs sur le grand rendez-vous parisien cette année, laissant le paysage compétitif national sans représentation de haut niveau à ce stade critique du calendrier.

Also read Yamaha retire sa MotoGP du Qatar 2026 pour raisons de sécurité

Déclaration officielle et mécanisme de la blessure

Ruben Bemelmans a précisé les raisons médicales et tactiques derrière cette décision stratégique et douloureuse pour l'athlète. L'entraîneur a expliqué que la cheville d'Alexander Blockx n'était encore rétablie qu'à 100 % de sa forme optimale. Il a souligné que le joueur refusait catégoriquement de prendre le moindre risque supplémentaire sur l'intégrité de sa santé physique pour une compétition à faible marge de progression à ce stade de l'année.

La blessure initiale s'est produite lors d'une séance d'entraînement, survenue la veille de la participation d'Alexander Blockx au tournoi ATP 250 en salle de Bruxelles, connu sous le nom d'European Open. Il y a deux semaines, le sportif s'était occasionné ce qu'on a décrit comme une petite élongation à la cheville. Cette blessure l'avait déjà poussé à renoncer, dans la foulée immédiate, à disputer le tournoi ATP 500 sur dur en salle de Vienne, confirmant que le problème n'était pas anodin et nécessitait un temps de récupération étendu.

Advertisement

Contexte de l'ascension fulgurante et bilan saisonnier

Malgré cette interruption prématurée, la saison 2026 d'Alexander Blockx reste remarquable dans les annales du tennis belge. Auteur d'une progression fulgurante au classement ATP, il a réalisé des performances historique telles qu'une demi-finale au tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Madrid. Il a également atteint la finale du tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril et marqué l'histoire en disputant son premier quart de finale en Grand Chelem à l'US Open.

Le jeune homme de 21 ans n'était encore que la 115e place mondiale au 1er janvier dernier. Il achève cette année extraordinaire avec une progression impressionnante de près de 90 places sur le classement mondial, atteignant le rang de numéro un belge. Son bilan global sur le circuit ATP se chiffre à 20 victoires pour 13 défaites, témoignant d'une régularité exceptionnelle malgré les aléas physiques qui ont jalonné son parcours.

Historique des blessures et perspectives pour 2027

L'athlète a connu plusieurs incidents de santé physique ces derniers mois, soulignant une fragilité récurrente qui a impacté son calendrier. Il avait ainsi déjà été touché à la cheville lors du tournoi de Roland-Garros, ce qui l'avait obligé à déclarer forfait avant son deuxième tour contre l'Australien Alex De Minaur, classé 9e mondial. Plus tard, il avait fini l'US Open sur les rotules, souffrant simultanément de blessures à la cuisse et aux côtes.

Avec le retrait confirmé du tournoi ATP 250 de Stockholm prévu la semaine prochaine, Ruben Bemelmans a annoncé que la saison d'Alexander Blockx est définitivement terminée. L'objectif immédiat n'est plus la compétition actuelle, mais d'effectuer une préparation méthodique et solide pour l'année 2027. Cette pause forcée permettrait à l'intéressé de consolider sa guérison et de construire une base physique plus résiliente pour la saison prochaine, marquant une transition cruciale dans le développement de sa carrière professionnelle.