Alexander Blockx met fin à sa saison ATP et prépare 2027

Le nouveau n°1 belge Alexander Blockx renonce au tournoi de Stockholm et clôt sa saison après une progression de près de 90 places au classement ATP.

Le joueur belge Alexander Blockx a décidé de mettre un terme à sa saison 2025 du circuit ATP après une série de blessures. Le nouveau n°1 belge ne disputera pas le tournoi ATP 250 de Stockholm, prévu la semaine suivante, et son calendrier de compétition est donc terminé. Cette décision intervient après plusieurs forfaits successifs et une fin d'année éprouvante pour le joueur.

Un forfait qui clôt la saison d'Alexander Blockx

Alexander Blockx ne jouera plus aucun tournoi cette année, selon les informations rapportées par la presse sportive. Le joueur a renoncé à Stockholm et a confirmé que sa saison était effectivement achevée. Son objectif est désormais de préparer au mieux la saison 2027.

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Ce retrait fait suite à une décision prise lors de l'entraînement, la veille de sa participation à l'European Open, le tournoi ATP 250 en salle de Bruxelles, il y a deux semaines. Dans la foulée, le joueur avait aussi renoncé à disputer le tournoi ATP 500 sur dur en salle de Vienne.

Des blessures répétées depuis Roland-Garros

Les problèmes physiques d'Alexander Blockx ont commencé à Roland-Garros, où il a été touché à la cheville. Cette blessure l'a contraint à déclarer forfait avant son deuxième tour contre l'Australien Alex De Minaur, classé ATP 9.

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Le joueur a ensuite terminé l'US Open dans un état physique très dégradé. Il souffrait d'une blessure à la cuisse et aux côtes, des atteintes qui ont pesé sur la fin de sa saison.

Une saison ATP marquée par la progression

Malgré ces blessures, la saison d'Alexander Blockx reste remarquable sur le plan sportif. Le joueur a atteint la demi-finale du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Madrid et disputé la finale du tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril.

Il a également réalisé son premier quart de finale en Grand Chelem à l'US Open, ce qui marque une étape importante dans sa carrière. Au total, il termine l'année avec un bilan de 20 victoires pour 13 défaites sur le circuit ATP.

Encore 115e au classement mondial au 1er janvier, Alexander Blockx achève l'année avec une progression de près de 90 places. Ce parcours fait de lui le nouveau n°1 belge, une position qu'il abordera désormais avec une préparation tournée vers la saison suivante.