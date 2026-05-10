Alexander Blockx suffers two straight defeats against Alexander Zverev in Rome and Madrid

Alexander Blockx, the Belgian number one, has been in great form on clay this season, winning seven of his last nine matches. However, he has suffered two straight defeats, both against Alexander Zverev. In Madrid, he was eliminated in the semifinals, and in Rome, he lost in the second round, conceding the first set 6-1. Despite his solid service, he struggled in the return game and was unable to convert any break points. Zverev, more experienced, managed the match well and won the second set 6-4 to reach the quarterfinals. Blockx, who had a tough match against Tallon Griekspoor in the previous round, is likely to be frustrated after these two defeats. He has planned to play the Challenger of Valencia next week and then Hamburg before Roland Garros.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Alexander Blockx . En très grande forme depuis le début de la saison sur terre battue, le numéro 1 belge a remporté sept de ses neuf dernières rencontres.

Ses deux défaites ? À chaque fois contre Alexander Zverev. À chaque fois sans prendre de set. Déjà éliminé en demi-finales du Masters 1000 de Madrid contre l'Allemand il y a une grosse semaine, l'Anversois a vécu la même chose en Italie.

Beaucoup trop friable sur son service, qui est pourtant l'une de ses forces habituelles, Blockx a été complètement dépassé dans tous les compartiments du jeu, concédant le premier set sur le score de 6-1. Bien plus solide sur son service, même s'il a concédé sa première mise en jeu, Blockx a ensuite été bien plus accrocheur. Ses difficultés en retour lui ont tout de même empêché de disputer la moindre balle de break.

Beaucoup plus expérimenté, Zverev a parfaitement géré la fin de match pour empocher la deuxième manche 6-4 pour rejoindre les huitièmes de finale. De son côté, si sa victoire au tour précédent contre Tallon Griekspoor (ATP 31) va lui donner de la confiance supplémentaire, Blockx quitte sans doute Rome un peu frustré. Sauf changement de programme, l'Anversois a prévu de s'aligner au Challenger de Valence la semaine prochaine avant de se rendre à Hambourg juste avant Roland-Garros





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