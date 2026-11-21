Alexander Zverev domine Daniil Medvedev en deux sets pour rejoindre Carlos Alcaraz en finale du Masters. Décryptage de ce parcours exemplaire du tenant du titre.

Alexander Zverev a confirmé son statut de favori en éliminant le Russe Daniil Medvedev sur le score de 7-6 (7/0) et 6-4 lors de sa demi-finale. Cette victoire lui permet de rejoindre la grande finale de l'événement en s'offrant une troisième participation consécutive à cette étape cruciale de la saison. Le tenant du titre a ainsi conclu une campagne remarquable en dominant sa poule avec un bilan parfait.

Détails du Match et Déroulement Tendu

Le premier set s'est révélé être un affrontement serré où Medvedev a résisté jusqu'au bout. Il a forcé son adversaire à jouer un tie-break après avoir maintenu l'égalité sur le plan technique. Cependant, une micro-lâcher-prise de Zverev, survenue après un coup jugé long, a basculé la dynamique. L'Allemand a ensuite enchaîné les points dans ce jeu décisif pour remporter la manche sans concéder de break.

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Dans le deuxième set, Alexander Zverev a gagné en assurance et en autorité. Il n'a plus montré de signes de nervosité et a su profiter de la moindre opportunité offerte par son rival. Un seul break a suffi au numéro un mondial pour conclure la partie sur le score de 6-4, validant ainsi son billet pour la finale de manière convaincante.

Performance de Zverev et Poule A

Avant d'affronter Medvedev, Alexander Zverev avait dû s'imposer à trois reprises dans le cadre de sa poule A. Ce parcours sans faute lui a permis de décrocher la première place de son groupe avec trois victoires en trois rencontres. Cette régularité en phase de groupe était le garant de sa qualification et démontrait sa forme actuelle sur la terre battue ou le dur selon le lieu du Masters.

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La performance de Daniil Medvedev est à saluer malgré le revers. Il a su tenir tête au leader mondial pendant près d'une heure et demie dans le premier acte. Toutefois, la gestion des moments clés du tie-break a fait la différence. C'est cette différence de mentalité qui a séparé les deux hommes dans les moments charnières de la rencontre.

Prochaine Étape Face à Carlos Alcaraz

La finale opposera désormais Alexander Zverev à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier représente une nouvelle génération de champions qui monte en puissance. Alcaraz dispute sa seule finale dans ce tournoi spécifique à ce jour, après s'être incliné la veille de la même année précédente. Cette histoire personnelle ajoute une couche de complexité psychologique à l'opposition.

Le match pour le titre va donc opposer le tenant du titre à l'ambitieux challenger espagnol. Zverev, qui connaît déjà l'exigence de ce type de échéance, devra gérer l'énergie de son adversaire. Carlos Alcaraz, motivé par la revanche, cherchera à surprendre le favori allemand dès les premiers échanges. L'enjeu est de taille pour les deux athlètes qui visent la consécration.

Cette rencontre promet d'être un sommet de tennis moderne. Les tactiques, le physique et le mental des deux hommes seront mis à rude épreuve. L'issue du match définira le champion de la saison pour les hommes. Les observateurs suivront avec attention la capacité de Zverev à conserver son trône face à la relève.