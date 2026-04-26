Alexandre, un danseur libanais face à la guerre et à la violence : un appel à la mobilisation

Le danseur libanais Alexandre témoigne de la situation désespérée au Liban, entre guerres, extrémismes et silence international. Il partage son expérience de résistance artistique et son appel à la solidarité.

Il y a quatre ans, nous avions rencontré Alexandre, un danseur libanais de renommée internationale alors de passage à Molenbeek. Il était venu nous parler de son parcours de danseur, mais aussi de la situation politique et économique de son pays, le Liban.

En mars dernier, Alexandre a quitté les bombes de Beyrouth grâce au soutien de Charleroi Danse. Fabienne, la directrice de Charleroi danse, a tout arrangé pour que je puisse venir présenter ma nouvelle création, dans le cadre du festival de danse engagé Legs. En quatre ans, j’ai vécu deux guerres et un génocide, ça fait beaucoup.

Au-delà du traumatisme de l’invasion israélienne au Liban et en Palestine, Alexandre a dû faire face, en novembre dernier, à la violence des extrémistes religieux chrétiens et musulmans de son pays. Ils sont venus pour casser le théâtre où je danse mais j’ai résisté de toutes mes forces, raconte le danseur dont la liberté artistique dérange.

On est dans un pays en guerre, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a rien qui fonctionne, l'économie est en faillite, le pays est en faillite. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous attaquer à un danseur ? déplore-t-il.

Quelques mois plus tard, à la suite de la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis contre l’Iran, qui a déclenché, en cascade, un embrasement dans toute la région et une nouvelle invasion israélienne au Liban, Alexandre se retrouve dans une situation qu’il qualifie de schizophrène : défendre les fondamentalistes du Hezbollah, qui apparaissent comme le dernier rempart face à l’invasion israélienne. Toute ma vie, j’ai combattu les fondamentalistes de tous bords, qu’ils soient chrétiens, chiites, sunnites.

J'ai combattu le Hezbollah avec ma danse. Et je me trouve dans cette situation absurde où j’en suis venu à défendre le Hezbollah. Pas en tant que Hezbollah, mais en tant que résistance, précise Alexandre qui déplore le vocabulaire fascisant utilisé par ceux qui appellent à exterminer, tuer, éradiquer les membres du groupe paramilitaire et politique créé pour résister à la première invasion israélienne, en 1982. Je les combats, mais je refuse qu’on les anéantisse de cette façon-là, si inhumaine.

J’ai un problème avec eux depuis toujours, mais ça, je le règle à l’intérieur du pays. Durant son séjour à Bruxelles, alors qu’il aspirait à se refaire un moral loin des bombes et à rencontrer ici des alliés et des alliées de la libre pensée et la libre parole, Alexandre a dû faire face, pour la première fois dans ce contexte-ci, à de la violence homophobe et raciste sur les réseaux sociaux.

Charleroi Danse avait posté une courte vidéo où Alexandre annonçait sa venue et son projet artistique ; les commentaires haineux ont suivi. Il y a une libération du discours fascisant, extrémiste en Europe. Il me semble que tout le travail qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale est anéanti. Il me semble que ce n'est pas juste un problème au Liban.

Au lieu de toujours regarder les pays dits du tiers monde, il faut faire attention à ce qui se passe chez vous, avertit Alexandre. Je ne quitterai jamais le Liban, surtout pas maintenant. Pendant deux semaines, Alexandre a donné des cours de danse et a performé sur la scène à Bruxelles mais il est rapidement reparti à Beyrouth. Je sacrifie beaucoup pour mon pays, il m’est cher.

Je ne le quitterai pas sous les bombes. Ici, c’était une parenthèse. Je suis venu résister, j’ai repris des forces et je repars au front. Pour le danseur, au-delà de la violence des frappes subies par son pays, c’est l’absence de mobilisation internationale face à l’agression israélienne qui reste le plus difficile à vivre.

Là où le bât blesse, ce n'est pas autant les bombes, parce que tu sais où elles tombent. C'est ce silence mondial, c'est cette mort du droit international, c'est ce 2 poids, 2 mesures. C'est cet impérialisme arrogant qui vient bombarder. On est traité de terroriste ou d'apologiste du terroriste parce qu'on dit non à la guerre et on dit non au génocide.

Et il y a des gens qui nous balancent des horreurs à longueur de journée, qui eux sont applaudis. C'est là où ça fait mal. Il y a comme une sorte de de statu quo accepté par tout le monde, dénonce-t-il. Votre silence est complice.

Ne pensez pas que vous pouvez dire cette fois-ci : Je ne le savais pas. Vous le savez. À vous de voir comment vous complaire avec votre conscience. Malgré ce constat et le déferlement de violence sur le Liban, le danseur et militant garde espoir.

J'ai beaucoup d'espoir dans la Justice, j'ai beaucoup d'espoir dans le Droit, j'ai beaucoup d'espoir dans cette humanité qui nous lie. J'ai beaucoup d'espoir en vous, alliées et alliées de la libre parole, de la libre pensée. Son espoir, Alexandre le puise dans sa capacité à transformer la violence dans des performances artistiques et politiques





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liban Danse Guerre Hezbollah Israël Violence Charleroi Danse Extrémisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis : espoirs de paix au Moyen-OrientDes négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis reprennent à Islamabad, tandis que la situation au Liban reste fragile. Les cours du pétrole se stabilisent légèrement suite à l'annonce de ces pourparlers. L'Europe s'engage pour la désescalade.

Read more »

Tensions au Moyen-Orient : Araqchi à Islamabad, délégation américaine en route, et trêve prolongéeLe ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi entame une tournée diplomatique à Islamabad pour discuter de la situation régionale. Une délégation américaine, menée par Jared Kushner, est également en déplacement. La trêve entre Israël et le Liban a été prolongée de trois semaines, tandis que la présence militaire américaine dans le golfe Persique s'intensifie.

Read more »

Attaques russes en Ukraine : bilan lourd et appel à une défense aérienne renforcéeLes récentes attaques russes en Ukraine ont causé de nombreuses victimes des deux côtés de la frontière. La ville de Dnipro a été particulièrement touchée, avec des frappes sur des immeubles résidentiels. Le président Zelensky appelle à une aide accrue et à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Read more »

Israël ordonne des frappes contre le Hezbollah après des violations du cessez-le-feuLe Premier ministre israélien a ordonné à l'armée de mener des frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban suite à des signalements de violations du cessez-le-feu. L'armée israélienne affirme avoir éliminé des combattants du Hezbollah et découvert des caches d'armes.

Read more »

'Ici, elles peuvent crier, se tromper, déborder' : Alison a créé 'Let’s dance bitchiz', un cours de danse à son image'Je voulais un truc très ‘bad bitch’, que tu saches directement où tu mets les pieds', raconte Alison Luca....

Read more »

Tensions au Moyen-Orient : Annulation de la mission américaine au Pakistan et escalade des violencesL'annulation du voyage des émissaires de Trump au Pakistan, les frappes israéliennes au Liban et les tensions persistantes avec l'Iran marquent une nouvelle escalade des conflits au Moyen-Orient.

Read more »