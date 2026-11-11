Alice Huang utilise un passeport hongkongais pour se rendre à Taïwan, mise en garde du gouvernement taïwanais

Le ressortissant chinois Alice Huang, soupçonné de trahir Nvidia, a voyagé à Taïwan avec un passeport de Hongkong. Les autorités taïwanaises l'ont interdite de retour, citant des risques d'espionnage. La situation reste incertaine pour la femme.

Alice Huang, la femme chinoise accusée d'espionnage à la suite de son liaison avec le PDG de Nvidia, Jensen Huang, s'est rendue à Taïwan en utilisant un passeport de Hongkong. Les autorités de l'immigration taïwan aise ont confirmé la commande du document et ont accru leur vigilance. Le 1er juin, lorsque Jensen Huang séjournait à Taipei, la présence d' Alice Huang a rapproché les préoccupations de la police taïwan aise.

Les trames d'espionnage autour d'une liaison hollywoodienne

Alice Huang est affiliée à Megaspeed, un data‑center d'origine singapourienne dont le siège se situe à Beijing. Les services de renseignement américains l'accusent d'avoir transmis directement des données confidentielles de Nvidia à la Chine. Selon les informations, elle serait d'une " relation étroite " avec Jensen Huang, perçue comme un atout crédible pour recueillir des informations sensibles.

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Le conflit géopolitique entre la Chine continentale et Taïwan complexifie la circulation des identités. Un passeport hongkongais facilite l'entrée qu'importe le statut politique, ce qui explique pourquoi Alice Huang a été able à franchir les frontières de Taipei.

Réaction immédiate de Taïwan : interdiction de retour et interrogations internes

Le ministre de l'Intérieur taïwanais, Liu Shyh-fang, a déclaré à l'Assemblée nationale que Alice Huang avait effectivement franchi les mureaux du pays mais se trouvait actuellement à l'étranger. Le ministre a précisé que si l'espionnage était confirmé, ses procédures d'entrée auraient été refusées.

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L'autorité a retiré la permission de retour de Huang, signifiant qu'elle ne peut plus retourner à Taïwan tant que les soupçons demeurent. Les services de sécurité taïwanais continuent d'investiguer l'affaire.

Implications pour Nvidia et la sécurité des données en Chine

Jensen Huang, directeur général de Nvidia, n'a pas réagi publiquement à l'atteinte d'Alice Huang. Toutefois, la présence d'un agent supposé lié à son entourage soulève de sérieuses questions en matière de cybersécurité pour l'entreprise.

L'incident met en lumière l'importance de renforcer les protocoles internes de Nvidia afin d'anticiper et de contrer les risques d'espionnage industriel issus des relations transfrontalières. La société, déjà sous la surveillance de plusieurs gouvernements, devra reconsidérer ses pratiques de gestion de données sensibles.

Perspectives futures pour la région et les politiques de sécurité d'identités

Avec l'adoption d'un passeport hongkongais, Alice Huang a exploité la faille que présente une zone à statut unique. Les autorités taïwanaises pourraient réviser leur schéma d'appartenance documentaire afin de ralentir l'accès clandestin à des informations stratégiques.

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Les services de renseignement, tant américains qu'asiatiques, observent de près le mouvement d'Alice Huang pour examiner s'il s'agit d'une simple erreur de vigilance ou d'une stratégie délibérée d'infiltration. Le dernier aperçu de ses déplacements indique une présence à l'étranger, sans révéler son lieu exact.

Le sort d'Alice Huang reste incertain, mais les mesures prises par le gouvernement taïwanais soulignent son engagement à protéger la sécurité nationale et ses intérêts technologiques. La situation continue d'être surveillée de près par les médias et les analystes géopolitiques.