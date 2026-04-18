Alice on the Roof et Harry Fayt : une collaboration artistique sous-marine au profit du Télévie

La chanteuse belge Alice on the Roof a uni ses forces avec le photographe Harry Fayt pour une séance photo aquatique exceptionnelle à Liège. L'objectif : créer une œuvre percutante symbolisant la résilience face au cancer, dans le cadre du Télévie. L'article détaille le processus créatif, les défis de l'immersion et la portée émotionnelle de ce projet artistique.

La chanteuse belge Alice on the Roof, actuellement en tournée à travers la France, a fait une halte significative à Liège pour un projet artistique inédit.

Reconnue pour sa singularité et son esprit créatif, elle s'est associée au photographe Harry Fayt pour une séance photo des plus originales : une immersion totale sous l'eau.

Cette démarche n'est pas une première pour Alice, qui avait déjà expérimenté la musique et l'eau en 2018 lors d'un concert au fond d'une piscine. Cependant, cette fois, l'objectif est de créer une œuvre visuelle en collaboration avec Harry Fayt, un artiste réputé pour ses univers subaquatiques saisissants.

Originaire de Charleroi, Harry Fayt décrit sa passion : Je me considère vraiment comme un raconteur d’histoire subaquatique et un photographe de studio sous l’eau. Donc je crée des univers sous l’eau. J’aime bien créer l’inexistant et on est vite dans le surréalisme. Chaque détail est méticuleusement pensé pour aboutir à une image singulière.

Harry Fayt a bâti sa réputation sur des créations empreintes de poésie et de mystère. Pour cette séance, c'est dans une piscine de 2,5 mètres de profondeur que son univers onirique doit prendre vie.

Malgré une eau légèrement trouble, l'environnement ne représente pas un obstacle majeur pour le photographe. Il explique : On s’adapte à l’environnement. Je serai très proche d’Alice pour que les détails soient nets. La préparation est la clé de voûte de cette performance, impliquant un maquillage adapté, des accessoires conçus pour résister à l'eau, et une robe lestée pour faciliter la mobilité aquatique.

Pour Alice, chaque élément est un défi stimulant. Je dis oui quand j’ai envie de faire un truc. Et c’est après que je me dis, comment je vais faire ? avoue-t-elle avec un sourire.

L'artiste aborde cette expérience avec confiance, malgré l'incertitude : Je ne suis pas du tout stressée. Je ne me rends pas bien compte de la difficulté de l’exercice de tout à l’heure. On va voir.

Cette séance photo est réalisée dans le cadre du Télévie, une initiative de lutte contre le cancer. Le photographe a imaginé une symbolique forte : un crabe, signe astrologique du cancer, pour évoquer la résilience et le combat contre la maladie.

Alice, tenant une pince de crabe, exprime l'émotion derrière l'image : C’est vraiment une photo qui parle de résilience et de combat. Tout ça, dans un côté humoristique et un peu décalé, qui me représente bien.

Les œuvres de Harry Fayt, souvent comparées à des peintures, s'inspirent des maîtres flamands, intégrant une touche de réalisme poétique et de mystère. Il a déjà mis en scène des pianos ou des canapés sous l'eau, avec une logistique impressionnante pour cette séance, incluant une équipe de plongeurs.

Harry détaille : Si elle monte et qu’elle descend (de la piscine pour respirer), tous les accessoires, la coiffure, bougent de trop. Donc j’ai mon plongeur qui vient lui apporter le détendeur et elle respire sous l’eau. Et puis, dès qu’elle est prête, hop, elle le lâche.

Travailler sous l'eau demande une concentration exceptionnelle. Alice, à la fois modèle et actrice, s'exerce à la respiration et à la relaxation pour maintenir une pose naturelle, malgré les contraintes : C’est pas facile parce qu’il faut garder une pause. On a tendance à se crisper. Et en fait, il ne faut pas se crisper. Il faut être la plus détendue possible. Ça me fait penser à Ron dans Harry Potter, la scène où il doit passer dans les plantes. Enfin, il faut se détendre, plaisante-t-elle.

Après près de quatre heures d'efforts, entre apnée et ajustements techniques, le résultat est à la fois saisissant et émouvant. Parmi les nombreuses images capturées, Alice et Harry ont choisi un cliché puissant : Alice, de profil, fixant un crabe symbolique avec une intensité remarquable.

J'aime bien, c’est top, a réagi Alice en découvrant cette œuvre.

Cette collaboration exceptionnelle entre une artiste engagée et un photographe visionnaire démontre le pouvoir de l'art à transmettre des émotions et des messages universels. En prêtant son image et son talent à une cause aussi noble que le Télévie, Alice on the Roof aspire à toucher les cœurs et à sensibiliser le public.

J'ai une pensée, évidemment, pour la finalité de la photo et pour toutes les personnes qui traversent une période, qui sont touchées par le cancer. Ça n’arrive pas qu’aux autres, hélas





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