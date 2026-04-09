Allan Petre : De la Seine-Saint-Denis à la NASA, le parcours inspirant d'un ingénieur spatial

Découvrez le parcours exceptionnel d'Allan Petre, ingénieur spatial à la NASA, originaire de Seine-Saint-Denis. Malgré les obstacles et un milieu modeste, il a réussi à réaliser son rêve grâce à sa persévérance et son audace. Il partage son expérience pour inspirer les jeunes à poursuivre leurs passions.

La première chose qui nous frappe quand nous parlons avec Allan Petre, c’est sa grande modestie. Je ne suis pas doué pour me jeter des fleurs, nous dit-il d’entrée de jeu. Mais il reconnaît être fier de son parcours. Tout commence quand il est en primaire. Lors d’une sortie scolaire, Allan observe Jupiter au télescope. Sa passion pour l’espace est née. Il se met ensuite à lire des livres, visionner des documentaires. Il veut tout savoir, tout apprendre.

À l’école, ses notes sont bonnes, mais pas excellentes. Quand il parle de son désir de travailler pour la NASA plus tard, certains professeurs le découragent. Il ne faut pas rêver trop grand. L’option maths et physique lui est refusée. Il y va quand même. À la maison, Allan est l’avant-dernier d’une fratrie de quatre enfants. Son père est technicien informatique et sa mère est femme de ménage dans une école maternelle. Tous vivent dans un HLM en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France métropolitaine. On n’avait pas beaucoup de moyens. Je n’avais pas forcément non plus de modèle proche à qui me fier ou susceptible de m’aider ne serait-ce que pour avoir des contacts ou me projeter dans ce milieu-là qui était un peu lointain. Mais ses parents l’encouragent à ne pas lâcher son rêve. Ils ne pouvaient pas m’aider financièrement. Par contre, ils m’ont aidé mentalement, en m’encourageant tous les jours. Une fois aux études supérieures, Allan poursuit deux cursus en parallèle. Le week-end, il vend des costumes pour payer ses études. La semaine, vu que mes parents n’avaient pas les moyens de me payer un logement étudiant, je devais faire deux heures de transport tous les matins et tous les soirs pour aller étudier. C’était assez intense pendant plus de deux ans et fatigant. Mais je pense que ce qui m’a permis de tenir, c’est le fait que j’étais vraiment passionné par le domaine que je visais et que je savais que je n’étais pas là pour rien. Vient le moment de trouver un stage à l’étranger. Allan tente le tout pour le tout et y va au culot. Il fallait que je développe des aptitudes annexes et ça a été l’audace. Je me suis dit que j’avais confiance en mes capacités, que j’allais être acteur de mon parcours et que j’allais contacter des chercheurs. C’est ce que j’ai fait et c’est comme ça que j’ai réussi à avoir mon stage en Floride. Pour décrocher son job à la NASA, même technique. Son diplôme en poche, Allan met tout en œuvre pour obtenir le Saint Graal. Je savais qu’il n’y avait pas de plateforme, de site de la NASA où postuler quand on n’est pas américain. J’ai donc contacté une chercheuse que j’avais vue dans un article pendant mes études d’ingénieur. Bingo ! Deux mois à peine après avoir obtenu son diplôme, Allan est accepté à l’Agence Spatiale Américaine, direction la Californie. C’était un mélange de fierté, de reconnaissance, d’humilité aussi. Je me suis dit : je l’ai fait ! J’ai réussi à réaliser mon rêve ! Il y a eu des galères, mais je n’ai pas fait tout ça pour rien. J’étais avec ma mère ce jour-là et elle était limite plus contente que moi. Si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi. Aujourd’hui, Allan espère faire des émules chez les jeunes en leur prouvant que même quand on est issu d’un milieu populaire, on peut rêver grand. Il va régulièrement à leur rencontre pour expliquer son parcours. Sur sa page Instagram, l’ingénieur aérospatial partage du contenu pour vulgariser son travail. Je me dis qu’il faut rendre accessible les sciences. Il faut montrer à des jeunes que c’est possible. Il y en a tellement, surtout dans les milieux populaires, qui s’autolimitent. J’essaye de montrer à ces jeunes-là que peu importe d’où on vient, on peut travailler notre passion, on peut faire des métiers qui nous plaisent. Quand en fin d’interview on demande à Allan s’il a un message à faire passer, c’est aux jeunes qu’il souhaite l’adresser. Je suis quelqu’un comme vous, je n’avais pas vingt de moyenne partout. Au final, je me retrouve à la NASA, à faire ce qui me plaît et à vivre de mon rêve. Donc si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi





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