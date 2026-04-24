Allemagne : Une Nouvelle Stratégie Militaire Face à un Monde Plus Dangereux

Le ministre allemand de la Défense dévoile une stratégie militaire inédite pour la Bundeswehr, marquant un tournant majeur dans la politique de défense du pays face à l'évolution de la situation géopolitique et à la guerre en Ukraine. L'Allemagne renforce son engagement envers l'OTAN tout en cherchant à définir sa propre voie.

Le ministre allemand de la Défense , Boris Pistorius , a présenté ce mercredi une nouvelle stratégie militaire pour la Bundeswehr , l'armée allemande, marquant un tournant significatif dans la politique de défense du pays.

Il a souligné que c'est la première fois dans l'histoire de l'armée allemande qu'une stratégie militaire formelle est adoptée, justifiant cette décision par un contexte géopolitique en mutation rapide et une augmentation des menaces. Pistorius a insisté sur le fait que la situation actuelle est plus périlleuse qu'elle ne l'a été depuis longtemps, peut-être même depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un ordre juridique international de plus en plus contesté, notamment en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Le monde est devenu, selon ses termes, plus imprévisible et plus dangereux, nécessitant une réponse stratégique claire et déterminée de la part de l'Allemagne. Historiquement, l'Allemagne a privilégié une approche prudente en matière de défense, enracinée dans un pacifisme profond hérité des horreurs du nazisme. Cette posture s'est traduite par un sous-investissement chronique dans le secteur de la défense, avec une forte dépendance à l'égard de la puissance militaire américaine au sein de l'OTAN.

Cependant, l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a catalysé un changement de mentalité au sein de la classe politique allemande. Le gouvernement d'Olaf Scholz avait déjà initié une augmentation substantielle du budget militaire lors de la législature précédente, une trajectoire que le chancelier actuel, Friedrich Merz, a confirmé en annonçant son ambition de faire de la Bundeswehr l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe.

Cette évolution témoigne d'une continuité politique remarquable, transcendant les clivages idéologiques entre les sociaux-démocrates et les conservateurs. L'éveil de cette conscience stratégique remonte à 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, mais l'ancienne chancelière Angela Merkel n'avait pas accordé d'importance particulière aux questions militaires, les laissant de côté. À cela s'ajoutaient des intérêts économiques considérables liés aux importations massives de gaz russe, alimentant l'espoir que le commerce pourrait pacifier les relations internationales.

Cette croyance, longtemps prédominante, reposait sur la puissance économique de l'Allemagne, troisième exportateur mondial, et était appliquée tant à la Russie qu'à la Chine. Or, il est désormais clair que ce modèle ne fonctionne plus. La nouvelle stratégie allemande s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes au sein de l'alliance transatlantique. Le ministre de la Défense a souligné la nécessité de renforcer le partenariat avec les États-Unis, tout en reconnaissant une fragilisation de cette alliance.

Les critiques répétées du président américain concernant les contributions financières des alliés européens à l'OTAN, ainsi que ses menaces de retrait, ont mis en évidence des divergences profondes. Cette situation est interprétée comme une prise de conscience que les États-Unis pourraient réduire leur engagement en Europe à l'avenir, tout en tenant compte de l'importance historique de l'alliance avec les États-Unis pour l'identité allemande, notamment en ce qui concerne la réunification du pays en 1989.

Il existe donc un tiraillement constant entre ces deux réalités. Bien que le chancelier Merz ait exprimé pendant la campagne électorale des réserves quant à la dépendance à l'égard des États-Unis, plaidant pour une plus grande autonomie, il demeure conscient de la difficulté de se passer du soutien américain. En résumé, l'Allemagne se réarme tout en cherchant à maintenir un partenariat solide avec les États-Unis, une ambiguïté historique qui façonne sa politique de défense actuelle.

Les États-Unis partagent d'ailleurs ce regard sur l'évolution de la situation et sur le rôle de l'Allemagne





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