Allergies au bouleau : une saison persistante et les conseils du Dr Levie

Le Docteur Patrick Levie explique la persistance des allergies au bouleau malgré les changements météorologiques et donne des conseils pour différencier les symptômes de l'allergie et de la grippe. Il aborde également les évolutions des traitements antihistaminiques.

Malgré l'évolution récente des conditions météorologiques, la saison des pollens de bouleau continue de poser problème. Le Docteur Patrick Levie, invité de l'émission « Bonjour Benjamin » sur bel RTL, explique cette persistance par l'absence significative de précipitations. Selon lui, la pluie joue un rôle crucial en écrasant les pollens au sol, les empêchant de se disperser dans l'air.

Actuellement, ces grains microscopiques flottent librement, profitant des courants d'air pour se propager à grande distance, atteignant même des zones urbaines dépourvues d'arbres. Cette situation est confirmée par les indicateurs de Sciensano, consultables sur la plateforme AirAllergy.be, qui révèlent des concentrations exceptionnellement élevées de pollens. Les seuils de cette année dépassent largement ceux de l'année précédente, avec un pic alarmant de 2 800 grains par mètre cube enregistré en mars dernier, un niveau sans précédent depuis plusieurs années. Même actuellement, la concentration avoisine les 1 400 grains par mètre cube, alors que la moyenne habituelle se situe autour de 800. Cette situation représente un défi majeur pour les personnes allergiques, nécessitant une vigilance particulière et des mesures préventives adéquates.\La différenciation entre allergie et grippe est cruciale, surtout en période d'épidémie de grippe. Face aux symptômes souvent similaires, tels que les maux de gorge et les yeux larmoyants, il peut être difficile de faire la distinction. Le Docteur Levie rappelle l'élément différenciateur principal : l'absence de fièvre et de douleurs corporelles en cas d'allergie, contrairement à la grippe. Pour soulager les symptômes allergiques, la prise d'antihistaminiques est recommandée, idéalement de manière préventive, le soir, afin de protéger l'individu pendant la journée suivante. Le spécialiste préconise également le rinçage systématique du nez et des yeux avec du liquide physiologique après chaque exposition potentielle aux pollens. En complément, l'utilisation de corticoïdes locaux pour lutter contre l'obstruction nasale ou d'antihistaminiques locaux pour les yeux peut s'avérer nécessaire, en fonction de la gravité des symptômes et sur avis médical. Il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement adapté, surtout en cas de doute ou de symptômes sévères.\Le Docteur Levie rassure sur l'évolution des traitements, notamment en ce qui concerne la somnolence, une préoccupation fréquente chez les patients. Il explique l'existence de plusieurs générations d'antihistaminiques. Les premières générations, en raison de leurs effets sédatifs, étaient souvent prescrites pour une prise le soir. Cependant, les molécules plus récentes présentent une probabilité moindre d'entraîner une somnolence, permettant une prise matinale. Pour les allergies sévères, les médecins peuvent même envisager la prescription de deux antihistaminiques différents, l'un pour le soir et l'autre pour le matin, afin d'assurer un contrôle optimal des symptômes. L'Institut Royal Météorologique maintient ses alertes relatives aux pollens de bouleau actives au moins jusqu'à lundi matin, soulignant l'importance de rester informé et de prendre les précautions nécessaires. La surveillance continue et l'adaptation des traitements sont essentielles pour gérer efficacement les allergies et améliorer la qualité de vie des personnes affectées





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