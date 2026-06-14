Alpiniste de 22 ans mort après chute de 130 mètres dans le massif du Karwendel

Un alpiniste de 22 ans a perdu la vie dans un accident survenu samedi dans le massif du Karwendel, à la frontière de l’Allemagne et de l’Autriche. Selon la police, un bloc de roche qui servait d’appui au jeune homme a cédé sous son poids, projetant la victime 130 mètres plus bas.

Un alpiniste de 22 ans est mort après une chute de 130 mètres dans le massif du Karwendel , à la frontière entre l’ Allemagne et l’ Autriche .

Selon la police, un bloc de roche aurait cédé sous son poids alors qu’il descendait la montagne. Un alpiniste de 22 ans a perdu la vie dans un accident survenu samedi dans le massif du Karwendel, à la frontière de l’Allemagne et de l’Autriche, rapporte la police allemande dimanche. Les enquêteurs pensent qu’un bloc de roche qui servait d’appui au jeune homme a cédé sous son poids, projetant la victime 130 mètres plus bas.

Avant cela, le jeune alpiniste était parvenu à se hisser jusqu’au sommet avec un compagnon du même âge. Il a ensuite effectué une première partie de la descente en rappel avant d’essayer de poursuivre la descente sur la roche, sans être encordé. C’est à ce moment que le bloc de pierre a cédé. Lorsque les services de secours de montagne sont arrivés en hélicoptère, le médecin urgentiste n’a pu que constater le décès du jeune homme





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