Le joueur belge Amadou Onana a composé une chanson devenue l'hymne interne de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. Cette nouvelle intervient dans un contexte où la Belgique fait face à de graves défis économiques, avec des avertissements sur un risque de faillite et des débats sur la réduction de la dette, ainsi que des problèmes d'eau potable en Wallonie et des préoccupations météorologiques.

Amadou Onana , le milieu de terrain des Diables Rouges , a créé un véritable buzz en dévoilant une chanson devenue l'hymne officieux de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026.

Ce titre, né d'une initiative personnelle d'Onana, grand amateur de musique, liste avec humour tous les joueurs de la sélection belge, en les affublant parfois de surnoms amusants, comme Youri Tielemans Captain America. Cette création a rapidement inondé les réseaux sociaux, ravis par cette touche de légèreté et de cohésion dans le groupe. Plusieurs autres sujets d'actualité occupent également le devant de la scène médiatique belge.

Sur le plan économique, le ministre de l'Économie David Clarinval a lancé un avertissement sévère concernant l'état des finances publiques, évoquant même un risque de faillite pour la Belgique, tandis que le co-président d'Ecolo, Gilles Vanden Burre, a reconnu une erreur de l'ancien gouvernement et a regretté l'échec de la réforme fiscale, plaidant pour une meilleure redistribution des richesses. L'économiste Philippe Defeyt a quant à lui estimé qu'il serait impossible de réduire la dette sans augmenter les impôts.

Parallèlement, des inquiétudes grandissent en Wallonie concernant la qualité de l'eau potable, plusieurs communes étant confrontées à des problèmes d'imprégnation, sans date de résolution claire. La météo est également préoccupante avec des orages annoncés dans les prochains jours, ravivant les craintes d'inondations après les drames de l'été dernier.

Enfin, l'affaire de la disparition de Lyhanna, 11 ans, continue de susciter l'émotion, la mère de la fillette décrivant le comportement du suspect, et le procès du drame de Strépy a mis en lumière des questions d'humanité face à la détresse d'autrui. Ces multiples sujets reflètent un climat de préoccupations économiques, sociales et environnementales en Belgique





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