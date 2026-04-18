Amandine, 15 ans, renaît sur la piste d'athlétisme après un combat acharné contre la leucémie

À 15 ans, Amandine a retrouvé la joie de vivre et la compétition sportive après avoir vaincu la leucémie. Son histoire est un témoignage inspirant de courage, de résilience et d'espoir, où l'athlétisme devient une source de force et de liberté.

Sur la piste d’ athlétisme , Amandine , 15 ans, rayonne, entourée de ses amies. Difficile d’imaginer qu’il y a encore peu, son quotidien était rythmé par les traitements, l’isolement et l’incertitude. Aujourd’hui, elle pousse des charges, court, s’entraîne cinq fois par semaine. Pas toujours seule, mais toujours avec le sourire. Car derrière cette légèreté se cache un long combat. Pendant des années, la jeune fille a dû mettre sa vie entre parenthèses.

L’école, le sport, les contacts sociaux : tout s’est arrêté. « Quand on m’a dit que je devais tout arrêter, j’ai pleuré », confiait-elle. Tout commence après une compétition sportive. Amandine ne parvient plus à courir. Les examens tombent : une leucémie. Elle n’a alors que 11 ans. « Quand on m’a dit que je ne pourrais plus aller à l’école, arrêter l’athlétisme, être confinée chez moi… c’est là que j’ai compris que ce n’était pas un petit truc. Et j’ai pleuré », déclarait-elle à Olivia Borlée il y a quelques années. S’ensuivent les chimiothérapies, l’isolement, les longs séjours à l’hôpital. « J’ai été isolée pendant longtemps. À part mes parents, je ne pouvais pas voir grand monde. » Alors aujourd’hui, chaque moment partagé compte double. « Être avec les autres, ça fait vraiment du bien. Le contact humain, c’est super chouette. » Retrouver son corps… et sa liberté. Depuis plusieurs mois, Amandine réapprend à vivre dans un corps marqué mais plus fort. « Je sens une amélioration au fur et à mesure des chimios. Et c’est surtout à l’entraînement que je le vois. Franchement, ça fait super plaisir. C’est une mini victoire. » L’athlétisme est devenu bien plus qu’un sport : « C’est une boule d’oxygène. Quand tu sors de là, tu te sens détendue, plus zen. Et tu as les endorphines du sport… c’est génial. » Une mère entre fierté et inquiétude. Au bord du terrain, Caroline, sa maman, observe chaque foulée avec émotion. Elle mesure le chemin parcouru, sans jamais oublier la fragilité de la situation : « On est toujours sur le qui-vive. Elle est en rémission, pas encore considérée comme guérie. On a des contrôles tous les deux mois. » Malgré tout, les alertes existent encore et les parents restent très vigilants. « Il y a deux semaines, on a dû aller à l’hôpital en catastrophe », rapporte la mère de famille. Mais voir sa fille courir change tout. « Quand je la vois heureuse comme ça, ça fait un peu oublier le stress. » Des rêves plein la tête. Amandine reprend progressivement la compétition. Elle se projette, sans peur. « Je m’imagine plus mature, meilleure dans mon corps. Je me sens mieux de jour en jour. » Aujourd’hui, elle croit plus que jamais en l’avenir et veut réaliser ses rêves : performer en athlétisme… et devenir médecin. Ce retour à la vie active et sportive, Amandine le vit comme une renaissance. Après avoir traversé l’épreuve de la leucémie à l'âge de 11 ans, qui l'a forcée à mettre sa jeunesse en pause, la jeune athlète de 15 ans témoigne de sa résilience. Les traitements intensifs, l'isolement social et l'incertitude du lendemain ont marqué son enfance, mais n'ont pas brisé son esprit. Désormais, elle retrouve la joie des entraînements, des courses et de la camaraderie, chaque effort représentant une victoire personnelle, une preuve tangible de sa force retrouvée et de son désir de vivre pleinement. L'athlétisme, autrefois simplement une passion, s'est transformé en une bouée d'oxygène, un espace où elle peut évacuer le stress, se reconnecter à son corps et savourer les bienfaits des endorphines. Sa mère, Caroline, partage ce bonheur avec une émotion palpable, tout en restant dans une vigilance constante. La rémission est une étape cruciale, mais la guérison complète est encore un chemin à parcourir, ponctué de contrôles médicaux réguliers. Les sursauts d'inquiétude font partie de leur quotidien, comme en témoigne une récente hospitalisation d'urgence. Cependant, la joie communicative d'Amandine sur la piste éclipse une partie de ces angoisses, offrant à sa famille un répit bienvenu et une raison supplémentaire de célébrer chaque instant présent. Amandine, forte de son expérience, nourrit désormais des ambitions claires. Elle aspire à exceller dans son sport tout en poursuivant un rêve plus grand : devenir médecin. Ce double objectif symbolise sa volonté de transformer une épreuve personnelle en une force motrice pour aider les autres, un parcours inspirant de courage, de détermination et d'espoir, prouvant que même les moments les plus sombres peuvent mener à des lendemains lumineux et remplis de promesses. Elle incarne la quintessence de la persévérance, une jeune femme qui, loin de se laisser abattre par la maladie, a utilisé cette expérience pour se forger un mental d'acier et une vision claire de son avenir. Sa capacité à retrouver le plaisir de bouger, de partager des moments avec ses amis et de se fixer des objectifs ambitieux est une leçon de vie pour beaucoup. L'athlétisme lui a offert un cadre pour reconstruire son identité, son corps et sa confiance en soi. Chaque entraînement est une thérapie, chaque compétition une célébration de la vie retrouvée. L'énergie qu'elle dégage est contagieuse, insufflant un vent de positivité à son entourage. La période de confinement et de traitements a représenté un véritable tunnel, mais Amandine a toujours gardé la flamme de l'espoir allumée. Le soutien indéfectible de sa famille a été un pilier essentiel dans ce combat, leur amour et leur présence lui permettant de surmonter les moments de doute et de fatigue. Caroline, sa mère, exprime la fierté légitime d'une parent qui a vu son enfant traverser l'enfer et en ressortir plus forte, tout en avouant l'inquiétude permanente qui accompagne la notion de rémission. La peur de la rechute est une ombre qui plane, mais elle est constamment combattue par l'enthousiasme et la vitalité retrouvée de sa fille. Amandine ne se limite pas à un rôle de victime, elle est une battante, une jeune fille qui a su transformer une tragédie en une opportunité de croissance personnelle. Son désir de devenir médecin témoigne d'une maturité précoce et d'une profonde empathie, des qualités qui, alliées à sa détermination, la destinent à un avenir brillant. Sa trajectoire est un message fort : les épreuves de la vie, aussi difficiles soient-elles, ne définissent pas qui nous sommes, mais plutôt comment nous choisissons de les surmonter. Elle est la preuve vivante que l'esprit humain peut triompher des adversités les plus redoutables, trouvant la force de reconstruire, de rêver et de prospérer. Les images d'Amandine courant sur la piste, le sourire aux lèvres, sont le symbole d'une victoire éclatante sur la maladie et un hymne à la résilience. Son histoire nous rappelle l'importance du soutien des proches, de la puissance de la volonté et de la beauté de la vie, même après les plus grandes tempêtes





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