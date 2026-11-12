Amazon lance la livraison le jour même à Bruxelles avec un nouveau hub à Puurs

Amazon étend son service de livraison le jour même à Bruxelles et ses environs. Un investissement d'un milliard d'euros en Belgique confirme cette nouvelle capacité logistique.

Amazon a officiellement étendu son service de livraison le jour même à Bruxelles et dans ses environs immédiats. Cette nouvelle capacité logistique permet aux clients effectuant leurs achats avant 15h00 de recevoir leurs colis éligibles le jour même, entre 18h00 et 22h00. Il s'agit d'une première historique pour le géant de l'e-commerce en Belgique, marquant une étape significative dans sa stratégie de proximité.

Déploiement technique et partenaire logistique

La mise en œuvre de ce service express repose sur l'ouverture récente d'un nouveau centre de distribution situé à Puurs, en province d'Anvers. Ce site opérationnel est exploité par le prestataire logistique Fiege, qui assure la gestion des flux de marchandises pour le compte de la plateforme américaine. Cette infrastructure permet de rapprocher les stocks des zones à forte densité de population, réduisant ainsi les délais de transit entre l'entrepôt et les domiciles des acheteurs.

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Investissement massif pour 2025 et 2027

Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'un investissement global de plus d'un milliard d'euros de la part d'Amazon en Belgique sur la période allant de 2025 à 2027. Cet engagement financier témoigne de la volonté du groupe de renforcer son réseau logistique national pour répondre à la demande croissante de rapidité. La disponibilité des produits pour ce service reste soumise aux stocks opérationnels, garantissant que seuls les articles en stock suffisant dans les centres proches sont éligibles à cette livraison rapide.

Conditions d'éligibilité et créneaux horaires

Pour bénéficier de ce avantage concurrentiel, les consommateurs doivent respecter une condition stricte : passer commande avant 15h00. Le créneau de livraison est fixé entre 18h00 et 22h00, offrant ainsi une flexibilité appréciable pour les particuliers qui ne sont pas présents chez eux en journée. Le système vérifie en temps réel la disponibilité des articles dans les entrepôts desservis par le hub de Puurs pour valider l'éligibilité de chaque panier.

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Impact sur le marché de la livraison en Belgique

L'arrivée de ce service haut de gamme chez Amazon pourrait intensifier la concurrence avec les autres acteurs de la livraison express en Belgique. Les prestataires historiques et les nouveaux entrants pourraient être amenés à adapter leurs propres offres pour rester compétitifs sur le critère de la vitesse. Cette dynamique profite ultimement aux consommateurs belges qui gagnent en temps et en choix pour leurs achats quotidiens ou impulsifs.

Perspective d'expansion future du réseau

Le succès de cette initialisation à Bruxelles et sa région pourrait servir de modèle pour d'autres régions du pays dans le futur. La structure mise en place à Puurs démontre la viabilité d'une approche centralisée pour desservir la capitale. Les observateurs du secteur notent que cette stratégie permet à Amazon de consolider sa position dominante en matière de satisfaction client, un enjeu crucial pour retenir une clientèle de plus en plus exigeante sur les délais de réception.