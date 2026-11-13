Amazonas : État d'urgence face aux 5000 incendies en novembre

L'État brésilien de l'Amazonas décrète l'état d'urgence pour 120 jours suite à plus de 5000 départs de feu. El Niño aggrave la sécheresse et menace l'Amazonie brésilienne.

Depuis le début du mois de novembre, l'État de l' Amazonas a enregistré plus de 5000 incendies. Ce nombre approche celui de tout le mois de novembre 2025 selon l'Institut national de recherches spatiales.

Près de 700 feux étaient encore actifs au cours des dernières quarante-huit heures. La situation s'est considérablement dégradée sous l'effet du phénomène climatique El Niño qui réchauffe le Pacifique équatorial.

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Impact dévastateur d'El Niño

El Niño provoque un réchauffement de la surface du Pacifique équatorial central et oriental. Ce phénomène climatique augmente les températures et engendre des sécheresses prolongées dans la région amazonienne.

Les experts prévoient que cet épisode sera le plus puissant jamais enregistré cette année. La végétation desséchée favorise une propagation rapide du feu dans toute l'Amazonie brésilienne.

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Décret d'urgence immédiat

Le gouvernement de l'État a décrété l'état d'urgence pour une durée de 120 jours. Cette mesure vise à protéger les populations locales et les forêts menacées par les flammes.

L'interdiction d'utiliser le feu pour nettoyer les zones de pâturages est strictement appliquée. Les autorités mobilisent des ressources supplémentaires pour éteindre les foyers existants.

Crise sanitaire à Manaus

Manaus, la plus grande ville de l'Amazonie brésilienne, a fermé les écoles début octobre. Ce délai visait à protéger la santé des élèves face à la fumée des incendies forestiers.

Les autorités sanitaires redoutent l'aggravation de la qualité de l'air dans l'agglomération. La proximité des feux dans la forêt autour de la ville reste un danger constant.