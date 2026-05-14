Ambassador Cruise Line reporte le depart du paquebot 'Ambition' en raison de conditions meteorologiques et de la situation medicale

La compagnie Ambassador Cruise Line a reporté le départ du paquebot 'Ambition' initialement prévu jeudi soir au vendredi matin pour le confort des passagers et le bien-être de l'équipage en évitant ainsi des conditions météorologiques perturbées dans le Golfe de Gascogne prévues dans la soirée. Le paquebot partira du centre-ville de Bordeaux à 06h30 vendredi lorsque la Garonne est à marée haute et permettra la navigation des gros navires. Parti des îles Shetland au nord de l'Ecosse le 6 mai, le bateau avait précédemment fait escale à Belfast, Liverpool et Brest, où des symptômes digestifs avaient été signalés en début de semaine parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais âgés. L'un d'eux âgé de 92 ans était par ailleurs décédé à bord lundi après un arrêt cardiaque, sans lien avec l'épidémie de gastro-entérite, selon les autorités. Sur fond d'inquiétude internationale autour de l'hantavirus, dont un foyer a été détecté sur un navire de croisière en Argentine, et face aux 'manques d'informations' initiales sur la situation médicale à bord, le bateau avait été placé en quarantaine à son arrivée à Bordeaux mercredi matin par la préfecture de Gironde. Après la confirmation par des analyses d'un épisode de gastroentérite d'origine virale à bord, l'interdiction de débarquer avait été levée mercredi soir par les autorités. Le navire doit se diriger samedi vers le port de Ferrol, dans le nord-ouest de l'Espagne, conformément à son itinéraire initial, a ajouté la compagnie.

La compagnie Ambassador Cruise Line a reporté le départ du paquebot 'Ambition' initialement prévu jeudi soir au vendredi matin pour le confort des passagers et le bien-être de l'équipage en évitant ainsi des conditions météorologiques perturbées dans le Golfe de Gascogne prévues dans la soirée.

Le paquebot partira du centre-ville de Bordeaux à 06h30 vendredi lorsque la Garonne est à marée haute et permettra la navigation des gros navires. Parti des îles Shetland au nord de l'Ecosse le 6 mai, le bateau avait précédemment fait escale à Belfast, Liverpool et Brest, où des symptômes digestifs avaient été signalés en début de semaine parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais âgés.

L'un d'eux âgé de 92 ans était par ailleurs décédé à bord lundi après un arrêt cardiaque, sans lien avec l'épidémie de gastro-entérite, selon les autorités. Sur fond d'inquiétude internationale autour de l'hantavirus, dont un foyer a été détecté sur un navire de croisière en Argentine, et face aux 'manques d'informations' initiales sur la situation médicale à bord, le bateau avait été placé en quarantaine à son arrivée à Bordeaux mercredi matin par la préfecture de Gironde.

Après la confirmation par des analyses d'un épisode de gastroentérite d'origine virale à bord, l'interdiction de débarquer avait été levée mercredi soir par les autorités. Le navire doit se diriger samedi vers le port de Ferrol, dans le nord-ouest de l'Espagne, conformément à son itinéraire initial, a ajouté la compagnie





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