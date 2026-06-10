Les Diables Rouges affichent une humeur joyeuse et une forte cohésion lors du shooting officiel à Seattle. Le trio Onana, Saelemaekers et Moreira s'est illustré par ses facéties, tandis qu'une expérience unique est offerte à un jeune gardien canadien. L'équipe belge se prépare dans un contexte d'actualité internationale chargée.

L'arrivée des Diables Rouges à Seattle pour la Coupe du Monde 2026 s'accompagne d'une ambiance particulièrement soudée et joyeuse au sein du groupe. Les images du shooting officiel , organisé dans l'hôtel de l'équipe, ont montré des joueurs détendus et complices, notamment le trio Amadou Onana , Alexis Saelemaekers et Diego Moreira , qui ont multiplié les facéties devant les caméras.

Onana, en particulier, a animé la séance avec ses commentaires et une célébration où il pose une couronne sur sa tête, suscitant les rires de ses coéquipiers. Même Nathan Ngoy a participé à la bonne humeur générale. Cette cohésion affichée contraste avec les tempêtes judiciaires et les actualités internationales agitées qui marquent l'actualité, rappelant que le sport reste un vecteur de moments de grâce et de communion.

L'équipe nationale belge profite également de ce séjour pour offrir des expériences uniques, comme l'opportunité donnée à Max Anchor, un jeune gardien canadien de 21 ans sous contrat avec les Seattle Sounders, d'intégrer les séances d'entraînement en tant que quatrième gardien. Une initiative qui souligne l'ouverture et la générosité des Diables Rouges à l'approche de la compétition.

Les préparatifs logistiques sont aussi visibles : des chambres personnalisées avec portes décorées et petits cadeaux sur les lits témoignent de l'attention portée au bien-être des joueurs. Omar, un membre du staff, s'est même improvisé chauffeur de bus sur la route menant au stade, ajoutant une touche d'humour à l'organisation.

Cependant, cette atmosphère positive ne fait pas oublier les défis extérieurs. Les tensions politiques entourant le match d'ouverture à Mexico, avec des milliers de manifestants bloquant l'accès au stade, ou les demandes américaines à la Belgique concernant l'interdiction d'entrée pour certains ressortissants africains en raison de l'épidémie d'Ebola, rappellent le contexte mondial complexe. En Belgique, le gouvernement wallon annonce une réforme majeure avec la fin du statut de fonctionnaire à vie, une modernisation administrative portée par la ministre Galant.

Sur le plan judiciaire, le chanteur Patrick Bruel doit être présenté à un juge d'instruction, avec une possible mise en examen et incarcération requises par le parquet, une affaire où l'un de ses fils a choisi d'ignorer sa recommandation. Au procès du drame de Strépy, Paolo Falzone a demandé pardon, un dernier message poignant aux victimes.

D'autres faits divers marquent l'actualité : cinq personnes coincées dans une grotte au Laos ont été sauvées in extremis, tandis que Georges-Louis Bouchez se confie sur son enfance modeste. Le monde du sport reste aussi dominé par les performances, comme la célébration de Lewis Hamilton après son podium au GP de Monaco, enlacé avec Kim Kardashian, ou la blessure d'un titulaire indiscutable des Diables lors du premier entraînement, source d'une petite alerte.

La préparation des Diables Rouges, entre entraînements, gestes d'accueil et concentration, se poursuit donc dans un mélange de sérénité interne et d'incertitudes extérieures, à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde





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