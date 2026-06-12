Les supporters mexicains et sud-coréens ont célébré ensemble les premiers matchs de la Coupe du Monde, dans une ambiance festive et internationale. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des fans des deux pays dansant ensemble sur le célèbre Gangnam Style. La juge belge Anne Gruwez a alerté sur le risque d'une affaire similaire à celle de Lyhanna en Belgique. Un drame s'est produit à la frontière belge lorsque une voiture a percuté un groupe d'écoliers à vélo, faisant quatre morts dont trois enfants. Les réseaux sociaux ont réagi avec virulence après le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud en Coupe du Monde.

L'ambiance est à son comble au Mexique pour le début de la Coupe du Monde. Les supporters mexicains et sud-corée ns se sont réunis pour les premiers matchs et ont partagé des célébrations communes inoubliables.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des fans des deux pays dansant ensemble sur le célèbre Gangnam Style. Des fans se sont également enlacés avant les matchs, malgré leur future confrontation le 19 juin. La juge belge Anne Gruwez a alerté sur le risque d'une affaire similaire à celle de Lyhanna en Belgique. Les géants mondiaux de ce secteur se donnent rendez-vous à Bruxelles pour des raisons de modestie.

Après les inondations, Carine a encore un ballot de 300 kg dans son poulailler, arrivé avec le torrent d'eau. Un drame s'est produit à la frontière belge lorsque une voiture a percuté un groupe d'écoliers à vélo, faisant quatre morts dont trois enfants. Les réseaux sociaux ont réagi avec virulence après le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud en Coupe du Monde.

Bernard a exprimé son mécontentement après avoir été changé de place par Brussels Airlines, malgré avoir payé pour des sièges spécifiques. Le prince Lorenz a été diagnostiqué avec un cancer et a reçu le soutien de sa famille. Les États-Unis ont demandé à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains en raison de l'épidémie d'Ebola. La Corée du Sud a remporté le match serré contre la République Tchèque jeudi, rejoignant le Mexique en tête du groupe.

Frank Michael, star de la chanson populaire francophone, est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer du poumon particulièrement agressif. Une école communale de Bûzet en région namuroise a été touchée par une mystérieuse maladie qui a entraîné l'absentéisme d'une centaine d'élèves et des vomissements. Une nouvelle tendance inquiétante sur les réseaux sociaux montre des chatons battus, ébouillantés et démembrés. Benjamin Maréchal a révélé le moment le plus embarrassant de son immersion chez les naturistes.

La Tour Eiffel a failli être détruite, mais son créateur a réussi à la maintenir debout





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