Aménagement des rues bruxelloises : chantiers importants pour le transport durable

La ville de Bruxelles investit dans la conception d'amendements importants pour les rues urbaines, afin de réduire les embouteillages et de faciliter la circulation pour les Bruxellois. Les points clés de ces projets sont la réaménagement du rond-point Louise et la réaménage des ruesítsd Waterloo.

Les travaux de réaménagement du rond-point Louise commenceront ce soir à partir des 23H du 25 au 26 mai, avec un budget total de 400.000 euros.

Ce chantier sera principalement exécuté pendant la nuit pour limiter les déramages sur la circulation et les activités commerciales. Il devrait se poursuivre tout l'été.

Parmi les principales adaptations, le projet prévoit le renforcement de la sécurité lors des passages du rond-point avec l'installation de voies séparées, la facilitation de la circulation avec l'ouverture de deux circuits à sens unique et la réduction des embouteillages, et le changement de sens de la rue du Grand Cerf pour permettre aux automobilistes d'atteindre les tunnels Louise et le centre-ville sans effectuer de détour par Louise. Le projet prévoit également la création de zones de passage sécurisé pour les véhicules d'urgence en collaboration avec le SIAMU.

En parallèle, le réaménagement du boulevard de Waterloo, porté par le fédéral Bruxelles, Beliris, avec un budget total de 16 millions d'euros, prévoit la création de nouvelles places de stationnement en surface et une nouvelle répartition des flux de sortie dans le parking souterrain, notamment via la Porte de Namur. Les applications de cette initiative reposent sur la réduction des embouteillages et sur la facilitation du déplacement des usagers, ainsi que la promotion d'une mobilité urbaine plus propre et plus sûr.

En résumé, ces deux chantiers dans les secteurs de la mobilité urbaine sont en place pour améliorer les conditions de déplacement des Bruxellois, en leur enlevant les principaux obstacles et en leur permettant d'accéder à leur destination avec plus de facilité et de sécurité





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