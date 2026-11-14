Amende record de Meta en Italie pour accès non consenti à la galerie photo

Meta écope d'une amende historique en Italie pour avoir accès à la galerie photo des utilisateurs italiens sans consentement spécifique via l'application Android.

Meta a reçu une sanction historique de la part de l'autorité italienne de protection des données personnelles. L'autorité a dénoncé dans un communiqué que l'entreprise avait eu accès aux photographies, vidéos et métadonnées associées d'utilisateurs italiens sans obtenir un consentement clair et explicite.

Mécanisme de collecte intrusive

La fonctionnalité controversée s'appelle Obtenez des suggestions à partir de la galerie. Disponible depuis 2023, cette option propose à l'utilisateur, lors de sa navigation, des photos et vidéos issues de la galerie de son téléphone comme idées de publications. Le problème technique réside dans le système d'autorisation unique valable pour l'ensemble de l'application. Un avis générique précédait cette demande et ne permettait pas à l'utilisateur de comprendre qu'il autorisait également les suggestions issues de sa galerie personnelle.

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Exigences de consentement spécifique

L'autorité italienne a exigé que Meta sollicite le consentement au moyen d'une demande distincte et spécifique pour cette fonctionnalité. L'entreprise doit expliquer clairement aux utilisateurs à quoi elle sert, qu'elle implique l'accès à la galerie et comment la désactiver. Cette mesure vise à rétablir la transparence des pratiques de collecte de données personnelles sur les plateformes numériques.

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Impact juridique et concurrentiel

Cette sanction figure parmi les plus importantes jamais prononcées par une autorité italienne contre un géant technologique. Amazon avait écopé en 2021 d'une amende de plus de 1,1 milliard d'euros pour infraction au droit de la concurrence. Cette sanction avait ensuite été ramenée à 752 millions d'euros après recours. Meta peut également faire appel de cette décision qui marque un tournant dans la régulation des géants américains en Europe.

Réaction et suites du dossier

Contactée, le groupe américain n'avait pas répondu immédiatement samedi après-midi. La situation crée un précédent pour les autres plateformes cherchant à optimiser l'engagement utilisateur via l'accès aux données personnelles. Les conséquences immédiates concernent les millions d'utilisateurs italiens dont les données étaient traitées selon les anciennes conditions.