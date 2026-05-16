American Prosecutors Charge Man of Orchestrating 18 Terrorist Attacks on US, European Targets

Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, a 32-year-old Iraqi citizen, is accused of orchestrating or encouraging a series of terrorist attacks on Jewish institutions, Israeli targets, and American financial centers in Europe. The authorities believe that these operations were linked to Iran and were intended to serve the objectives of terrorist organizations like Kataib Hezbollah and the IRGC.

D'après les procureurs fédéraux américains, Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, 32 ans, aurait orchestré ou encouragé au moins 18 attaques terroristes en Europe, ainsi que deux autres au Canada.

Les victimes étaient principalement des institutions juives, israéliennes ou américaines : synagogues, écoles juives, centres communautaires et bâtiments financiers. Les autorités américaines affirment que ces opérations s'inscrivaient dans une logique de représailles liées à la guerre entre l'Iran et viser les objectifs terroristes de 'Kataib Hezbollah' ainsi que du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (IRGC)





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