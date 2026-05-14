Amerikaanse economische delegatie bezoekt China, met topmannen van Tesla, Apple en Nvidia

Een grote Amerikaanse economische delegatie heeft gereisd naar China, onder wie techmiljardair Elon Musk en Apple-topman Tim Cook. Ook de topman van chipfabrikant Nvidia, Jensen Huang, is van de partij. Peking juicht een intensievere samenwerking met de VS toe en zegt dat Amerikaanse bedrijven betere vooruitzichten in China zouden krijgen, vooral over markttoegang.

Na zijn gesprekken met Trump heeft Xi die economische delegatie ook ontmoet. Volgens de staatsmedia verklaarde Xi dat de deuren van China zich verder zullen openen. Peking juicht een intensievere samenwerking met de VS toe. Voorzichtig positief zeggen ze dat Amerikaanse bedrijven betere vooruitzichten in China zouden krijgen.

Volgens Chinakenner en VRT NWS-journalist Veerle De Vos gaat het voornamelijk over markttoegang.

'De bedrijven die meezijn hebben al een stevige voet aan de grond in China, maar hebben problemen met markttoegang. ' 'Tesla krijgt bijvoorbeeld steeds meer concurrentie van de elektrische wagens van het Chinese merk BYD, dat het momenteel op de markt zelfs beter doet dan Tesla zelf. En Nvidia heeft niet de juiste vergunningen om zijn chips te verkopen in China', weet De Vos





