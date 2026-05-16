Amerikaanse militairen doden 'op een na hoogste leider' van terreurgroep IS, zegt Trump

Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat Amerikaanse en Nigeriaanse militairen de 'op een na hoogste leider' van terreurgroep IS hebben gedood. De man werd uitgeschakeld tijdens een missie die Trump zo beschreef: 'feilloos uitgevoerde, zorgvuldig gepland en complex'. Volgens Trump ging het om Abu-Bilal al-Minuki, een voormalige sluiter op hoge priken in IS die volgens de Amerikaanse president 'ook het meest actieve terrorist ter wereld' was. Al-Minuki was tevens bekend onder de naam Abu Bakr al-Mainuki en zou opgegroeid zijn in Nigeria. Hij was verantwoordelijk geweest voor de organisatie en financiering van IS, en had aanvallen beraamd tegen de Verenigde Staten.

meer info Amerikaanse en Nigeria anse militairen hebben 'de op een na hoogste leider' van terreurgroep IS gedood. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Het gaat om Abu-Bilal al-Minuki, volgens Trump 'de meest actieve terrorist ter wereld'. Volgens Trump werd de man tijdens een 'feilloos uitgevoerde, zorgvuldig geplande en complexe missie' uitgeschakeld.

"Hij dacht dat hij zich kon verstoppen in Afrika, maar hij had er geen idee van dat we bronnen hadden die ons op de hoogte hielden over wat hij aan het doen was", zegt de president





