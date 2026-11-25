Le rapport d'Amnesty International accuse Israël de génocide contre les femmes et filles de Gaza, citant des milliers de morts et des violations systémiques des droits humains depuis octobre 2023.

Amnesty International a publié un rapport accablant le 30 septembre 2026, accusant Israël d'avoir commis des actes relevant du génocide contre les femmes et les filles de la bande de Gaza. L'organisation non gouvernementale dénonce des violations systématiques et cumulées des droits fondamentaux, incluant des meurtres, des blessures graves, des déplacements forcés et une privation délibérée des soins essentiels par l'armée israélienne.

Traumatismes et séparations familiales dévastatrices

Le destin de Sondos, une femme de 29 ans, illustre la tragédie vécue par tant de résidents de Gaza depuis le déclenchement des hostilités. En octobre 2023, une frappe israélienne a détruit sa maison, tuant sa fille de trois ans, sa sœur, sa tante et ses cousines. Gravement blessée alors qu'elle était enceinte de huit mois, Sondos a dû subir une césarienne d'urgence pour sauver son enfant.

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Les médecins ont stabilisé son état à l'hôpital, mais les forces israéliennes ont ensuite assiégé l'établissement de santé. Bien que la jeune mère ait été évacuée sur une civière, elle a été séparée de sa fille. L'enfant a été transférée à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, puis acheminée en Égypte, laissant Sondos et sa fille séparées pendant plus de deux ans dans des conditions de vie invivables.

Atteintes systémiques aux droits reproductifs

L'ONG décrit un environnement de santé publique effondré où plus de 90 % des hôpitaux de Gaza sont détruits ou fonctionnent partiellement. Ce désastre sanitaire a forcé de nombreuses femmes à accoucher par terre, à plusieurs dans un même lit, ou en plein air, loin de tout établissement médical sécurisé. Les pénuries chroniques de médicaments et d'équipements ont entraîné des complications mortelles.

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Les nouveau-nés ont souvent dû partager des couveuses, ce qui a provoqué une augmentation drastique des infections nosocomiales. L'accès à la santé reproductive a été drastiquement restreint avec la fermeture de tous les services de fécondation in vitro et la destruction de milliers d'embryons. Ces mesures ont eu pour effet direct de compromettre la capacité des femmes à mener une grossesse à terme dans la dignité et la sécurité.

Données statistiques et méthodologie rigoureuse

Pour étayer ces conclusions, Amnesty International s'est appuyée sur 228 entretiens réalisés entre octobre 2023 et octobre 2026. La collecte de données a impliqué des femmes, des filles, des professionnels de santé, ainsi que des représentants d'ONG et de l'ONU. Le rapport intègre également des preuves visuelles vérifiées, des dossiers médicaux officiels et des images satellites pour retracer l'évolution de la crise.

Les statistiques du ministère palestinien de la Santé révèlent que sur les 74.237 Palestiniens tués entre le 7 octobre 2023 et le 1er octobre 2026, 22.331 étaient des femmes et des filles, représentant 30,1 % des victimes. Depuis la mise en place du cessez-le-feu, les forces israéliennes ont encore fait 1.439 morts, dont 274 femmes et enfants. Ces chiffres soulignent l'impact disproportionné du conflit sur le genre féminin.

Appels internationaux et réactions des parties

Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a exigé que tous les États cessent immédiatement les transferts d'armes vers Israël. Elle a appelé à l'imposition de sanctions ciblées contre les responsables israéliens et à l'ouverture d'enquêtes internationales sur l'acte génocidaire consistant à entraver les naissances, interdit par l'article II d de la Convention sur le génocide.

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Le rapport mentionne également la position de l'historien Omer Bartov, qui qualifie l'offensive israélienne de génocide et affirme que la majorité des Israéliens refusent de reconnaître leur rôle dans les événements de Gaza. Israël a justifié ses attaques contre les hôpitaux en affirmant qu'ils servaient de centres de commandement du Hamas. Cependant, Amnesty International a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve à l'appui de cette affirmation.

L'organisation a transmis ses conclusions aux autorités israéliennes et au bureau politique du Hamas le 30 septembre 2026, sans obtenir de réponse officielle. Le rapport met en lumière les souffrances physiques et psychologiques subies par les femmes, contraintes à la précarité, à l'insalubrité et privées d'hygiène menstruelle pendant leurs déplacements forcés vers le sud de la bande de Gaza.