Amstel Gold Race 2026 : Evenepoel favori, mais l'incertitude plane sur les outsiders

L'Amstel Gold Race 2026 se profile comme une édition ouverte où Remco Evenepoel est le nom le plus cité parmi les favoris. Cependant, de nombreux coureurs aux profils variés pourraient tirer leur épingle du jeu, rendant la course imprévisible.

La 59ème édition de l' Amstel Gold Race , qui se déroulera en ce début de printemps, promet une bataille acharnée sur les routes sinueuses des Pays-Bas. Si le plateau s'annonce particulièrement relevé et indécis, un nom résonne avec une insistance particulière : celui de Remco Evenepoel . Le prodige belge, déjà vainqueur de plusieurs classiques prestigieuses, apparaît comme le principal prétendant à la victoire.

Son style offensif et sa capacité à briser la course dans les côtes raides en font un candidat naturel pour succéder à ses prédécesseurs sur ce parcours exigeant. Cependant, dans une course qui a souvent réservé des surprises, l'ascension d'Evenepoel au rang de favori incontesté ne garantit en rien le scénario de la course. Derrière lui, une constellation de talents aux profils diversifiés nourrit l'espoir de déjouer les pronostics et de s'adjuger la victoire. Parmi les potentiels trouble-fêtes, Tom Pidcock se distingue naturellement. Le Britannique, connu pour son agressivité et son excellent coup de pédale dans les efforts courts et intenses, affectionne ce type de terrain vallonné et explosif qui sied parfaitement à ses qualités. Il faudra sans aucun doute compter sur lui pour animer la course et tenter de surprendre les favoris. Ben Healy, le jeune Irlandais, pourrait également exploiter une possible sous-estimation de sa part ou un marquage trop serré autour d'Evenepoel pour tenter une attaque lointaine, à l'image de ce qu'il a déjà démontré sur d'autres courses. Des coureurs expérimentés comme Michael Matthews, toujours capable de se sublimer dans les arrivées tactiques et disputées, ou encore Alex Aranburu, dont la pointe de vitesse peut faire la différence, représentent également des menaces crédibles. Leur capacité à lire la course et à se placer au moment opportun pourrait bien s'avérer décisive dans un final potentiellement groupé. Au-delà de ces noms, plusieurs outsiders méritent une attention toute particulière. Mattias Skjelmose, le tenant du titre, même s'il semble être un cran en dessous des plus attendus en ce début de saison, conserve cette faculté à surprendre et à se transcender le jour J. Son expérience et sa connaissance du parcours pourraient lui permettre de rééditer sa performance de l'année précédente. Il ne faudra pas non plus négliger les coureurs capables d'anticiper. Mauro Schmid a déjà prouvé par le passé qu'il possédait un flair exceptionnel pour déceler les bons coups et se glisser dans les échappées décisives. Son positionnement stratégique et sa capacité à tenir sur la durée pourraient être des atouts majeurs, bien que l'enchaînement des courses dans son calendrier puisse peser sur sa fraîcheur. Un constat similaire peut être dressé pour Cristian Scaroni, un coureur au style offensif qui n'hésite jamais à tenter sa chance. Dans une Amstel Gold Race qui a maintes fois démontré son caractère imprévisible, la fraîcheur physique au moment crucial et le timing d'une attaque bien placée pourraient bien faire toute la différence entre la victoire et les places d'honneur. Les favoris de l'Amstel Gold Race sont donc multiples, et la course s'annonce passionnante à suivre, dès 14h30 sur RTL tvi et RTL play





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