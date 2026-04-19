Amstel Gold Race : Le poids de la course sur les épaules de Red Bull Bora, les outsiders espèrent une tactique audacieuse

Avant le départ de l'Amstel Gold Race, les coureurs s'accordent sur un point : l'équipe Red Bull Bora est pressentie pour mener la danse, laissant la porte ouverte à des stratégies audacieuses pour les autres prétendants, notamment les coureurs français. Remco Evenepoel est identifié comme le favori, mais l'incertitude plane sur le scénario de la course, oscillant entre une démonstration de force et une approche plus tactique.

Alors que le peloton s'apprête à s'élancer, une analyse collective émerge chez les coureurs interrogés par Jérôme Helguers : l'équipe Red Bull Bora se retrouvera sous les feux des projecteurs, contrainte d'assumer une grande partie de la gestion de la course. Cette prédiction est partagée par plusieurs concurrents, qui voient dans la formation autrichienne la principale force qui devra dicter le tempo de l'épreuve.

Ilan Van Wilder, ancien coéquipier de Remco Evenepoel chez Soudal, souligne que le rôle de son ancienne équipe s'est transformé. 'Nous ne sommes plus l'équipe qui doit gérer la course comme c'était le cas ces dernières années. Nous sommes un peu plus libres de faire ce que nous voulons au moment où nous le voulons', déclare le grimpeur belge, qui a récemment surmonté quelques soucis de santé. Cette nouvelle liberté tactique pourrait leur permettre d'opérer des mouvements plus opportunistes.

Axel Zingle, évoluant dans l'équipe Visma Lease a Bike de Matteo Jorgenson, un autre prétendant sérieux à la victoire, corrobore cette idée : 'C’est vrai, on s’attend à ce que Bora prenne la course en main.' Malgré cette prévision, Zingle reconnaît la difficulté de prédire le déroulement exact de la course. 'Quand Remco va bouger, il n’y aura que les meilleurs qui sauront le suivre', anticipe-t-il, faisant allusion à la puissance de l'actuel favori.

Matteo Jorgenson lui-même s'attend à une course ardue, mais il nuance l'idée d'une domination exclusive d'Evenepoel. 'Mais Remco ne sera pas le seul à avoir cette intention. Plein de coureurs qui peuvent gagner cette course, je pense notamment à Skjelmose', rappelle l'Américain, mettant en avant d'autres sérieux prétendants au titre. Au sein des autres formations, l'espoir réside dans une course plus tactique, permettant de surprendre les favoris. Les coureurs français, en particulier, disposent de plusieurs atouts à faire valoir. L'équipe Ineos, par exemple, aligne un trio potentiellement dangereux composé de Kevin Vauquelin, Dorian Godon et Axel Laurance. 'On a de bonnes cartes à jouer', confirme Dorian Godon.

'Je m’attends à une course stratégique. Être en surnombre à la fin, ce sera le but pour avoir les chances de gagner', explique-t-il, révélant une approche collective visant à maximiser les possibilités de succès. Cette perspective est partagée par Kevin Vauquelin, qui est considéré comme le coureur protégé de l'équipe. 'On ne sait jamais ce qui peut se passer sur l’Amstel. Ce n’est pas forcément le plus fort qui gagne mais plutôt le plus malin et celui qui arrive à prendre les opportunités', prévient Vauquelin, soulignant le caractère imprévisible de cette classique ardennaise.

Romain Grégoire, auteur d'une quatrième place encourageante sur la Flèche Brabançonne après une attaque franche, se présente également comme un solide candidat. 'L’Amstel, c’est une course bien différente par rapport à la Flèche. Je suis en forme et ça m’a rassuré. Je pense que Red Bull va assumer la course avec Remco qui est quand même le grand favori. On verra s’il rend la course vraiment difficile où si c’est plus ouvert. L’an dernier, c’était très difficile avec Pogacar, tout le monde était esseulé dans le final. Il y a deux ans, c’était plus tactique… On verra comment ça se passe.' Cette référence à des éditions précédentes contrastées illustre l'incertitude quant au scénario qui se déroulera.

Les équipes UAE et Decathlon, quant à elles, semblent également vouloir miser sur des cartes françaises. Tim Wellens, chez UAE, déclare : 'Je mets mes ambitions personnelles de côté et on misera sur Benoît Cosnefroy', indiquant une stratégie focalisée sur un leader désigné. Chez Decathlon, Stan Dewulf cite Paul Lapeira comme le coureur protégé.

Pour conclure, Dewulf analyse les dynamiques d'équipe : 'Je pense qu’on va se calquer sur Red Bull mais Visma et Lidl ont de très belles équipes qui pourront partager cette charge.' Cette déclaration suggère une possible alliance tacite ou du moins une répartition des efforts entre plusieurs formations majeures, afin de contrecarrer la domination attendue de Red Bull Bora et de rendre la course plus ouverte et potentiellement plus spectaculaire pour les amateurs de cyclisme





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