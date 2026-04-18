Amstel Gold Race : Une Édition Ouverte Sans Ses Stars, Evenepoel Grand Favori

Sans Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, la 60e édition de l'Amstel Gold Race s'annonce particulièrement imprévisible. Remco Evenepoel se positionne comme le principal prétendant à la victoire, mais devra se méfier de redoutables adversaires tels que Mattias Skjelmose et Tom Pidcock, ainsi que d'outsiders talentueux.

La 60e édition de l' Amstel Gold Race s'apprête à défiler sur les routes néerlandaises, et cette année, le peloton arbore un visage singulièrement différent des précédentes. L'absence remarquée de trois des plus grands noms du cyclisme mondial – Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et Wout van Aert – ouvre la voie à une compétition des plus indécises.

Ce vide de pouvoir, laissé par ces ogres du cyclisme, crée une formidable opportunité pour les prétendants moins médiatisés, mais tout aussi déterminés. Les outsiders, traditionnellement dans l'ombre des grands favoris, voient leurs chances considérablement accrues. C'est dans ce contexte d'une course particulièrement ouverte que quelques talents rares, capables de briller sur les monts escarpés de la classique néerlandaise, se présenteront pour en découdre. La stratégie, l'endurance et un peu de chance pourraient bien sculpter le podium de cette édition historique. Au regard de la liste des engagés, un nom résonne avec une insistance particulière : celui de Remco Evenepoel. Le prodige belge, sous les couleurs de Red Bull-BORA, s'avance comme le patron désigné de cette épreuve. Son parcours récent témoigne de sa forme étincelante et de sa détermination à marquer les esprits. L'année dernière, lors de sa première participation à l'Amstel Gold Race, il avait déjà démontré son potentiel en terminant à une solide troisième place. Son retour cette année s'inscrit dans une préparation minutieuse, comme le soulignait Stéphane Thirion, présent dans le peloton. En 2025, Evenepoel avait déjà couru la Flèche Brabançonne avant de participer à l'Amstel, montrant une capacité d'adaptation et de récupération hors du commun. Pour 2026, Thirion estime que le coureur belge est désormais idéalement préparé. Son enchaînement récent avec la Catalogne, le Tour des Flandres, suivi d'une période de récupération et d'un volume d'entraînement conséquent, le positionne comme l'homme à battre. Sa soif de revanche, couplée à une condition physique optimale, fait de lui le favori légitime pour succéder au palmarès. Cependant, le cyclisme, et particulièrement les classiques, réserve souvent des surprises, et Evenepoel devra composer avec une concurrence affûtée. Les rivaux en embuscade, prêts à exploiter la moindre faille, ne manqueront pas. Le double champion olympique, dont le nom n'est pas explicitement mentionné mais qui fait référence à un coureur de premier plan, devra effectivement tenir tête aux vainqueurs des deux dernières éditions. Mattias Skjelmose, lauréat en 2025 avec Lidl-Trek, et Tom Pidcock, conquérant en 2024 sur les pentes pour Pinarello Q36.5, connaissent parfaitement les exigences de l'Amstel Gold Race. Ils ont déjà démontré par le passé leur capacité à dompter cette course si particulière, avec ses côtes courtes et explosives. Leur expérience sur ce terrain sera un atout majeur. Au-delà de ces anciens vainqueurs, un groupe d'outsiders sérieux se tient prêt à jouer les premiers rôles. Ben Healy, le coureur irlandais d'EF Education, possède un palmarès déjà impressionnant sur cette classique, marqué par une remarquable deuxième place derrière Pogacar en 2023. Il incarne cette génération de coureurs audacieux et résistants. Romain Grégoire, le jeune espoir français de Groupama – FDJ United, représente quant à lui la nouvelle vague du cyclisme. Son punch et son audace naturelle pourraient bien lui permettre de créer la surprise et de s'immiscer dans la lutte pour la victoire. En retrait mais tout aussi dangereux, Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) et Christian Scaroni (XDS Astana Team) sont des outsiders de luxe. Ces deux coureurs ont démontré leur capacité à dynamiter la course et à se montrer décisifs lorsque l'opportunité se présente. Ils sont à surveiller de près, car ils pourraient bien jouer un rôle déterminant dans le dénouement de cette 60e édition de l'Amstel Gold Race. L'absence des grands favoris a certes ouvert la course, mais elle a aussi mis en lumière un éventail de talents prêts à s'exprimer pleinement sur les chemins sinueux des Pays-Bas





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