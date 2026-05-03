Amsterdam en crise : les habitants luttent contre la surpopulation touristique

Le centre historique d’Amsterdam, notamment le 'Red Light District', est submergé par le tourisme de masse, provoquant une dégradation de la qualité de vie des habitants. Malgré les mesures drastiques prises par la mairie, comme l’interdiction de fumer du cannabis dans les rues et une taxe touristique élevée, la situation ne s’améliore pas. Les résidents, soutenus par des initiatives citoyennes, dénoncent une ville de plus en plus inaccessible et une gentrification accélérée.

La transformation des centres historiques de certaines villes en simples décors saturés de touristes est un phénomène de plus en plus critiqué, comme l’a mis en lumière un reportage du magazine espagnol En Portada.

À Amsterdam, le quartier médiéval de De Wallen, plus connu sous le nom de 'Red Light District', illustre parfaitement cette problématique. Els Iping, résidente depuis 45 ans dans ce quartier, exprime son désarroi : 'Nous sommes comme Mickey Mouse à Disneyland'. Pour les habitants, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, avec des rues encombrées de touristes et une perte progressive des espaces de vie locaux.

'Il est parfois impossible de rentrer chez soi le soir, et nos amis évitent de nous rendre visite', confie-t-elle, soulignant que certains touristes considèrent le quartier comme un territoire sans loi. Face à cette situation, la mairie d’Amsterdam a pris des mesures drastiques au printemps 2023, telles que l’interdiction de fumer du cannabis dans les rues, la fermeture anticipée des établissements à 2h du matin et la restriction de la vente d’alcool le week-end.

Edwin Schölvinck, cofondateur de l’organisation 'We Live Here', reconnaît que ces mesures sont insuffisantes.

'Le nombre de touristes ne cesse d’augmenter, il faut agir plus fermement', insiste-t-il. Schölvinck a dû s’adapter en évitant les heures de pointe touristique.

'Mon Amsterdam existe entre 6h et 9h du matin, quand les touristes ne sont pas encore sortis de leur hôtel', explique-t-il, soulignant que c’est à cette heure que la ville est la plus authentique. Pour Els Iping et 30 000 autres habitants, le principal problème est l’afflux massif de visiteurs. En 2021, une initiative citoyenne a abouti à une loi fixant un plafond de 20 millions de touristes par an.

'Nous sommes déjà à 23 millions, et la mairie ne respecte pas cette limite', déplore Iping, qui a engagé une action en justice. Le maire adjoint Sofyan Mbarki reconnaît les efforts de la municipalité, comme la limitation des hébergements touristiques, mais admet que certaines variables, comme le nombre de vols vers Amsterdam, échappent à leur contrôle. Amsterdam, capitale européenne la plus visitée, doit faire face à une affluence croissante, avec 30 millions de visiteurs attendus d’ici 2030.

Son centre historique, d’à peine 8 km², est incapable de supporter une telle pression. La ville a donc adopté des mesures radicales, comme l’interdiction de construire de nouveaux hôtels, la lutte contre les locations touristiques et les bateaux de croisière, ainsi qu’une taxe touristique parmi les plus élevées de l’UE (12,5 % + 21 % de TVA).

'Un tiers de ce que vous payez pour dormir à Amsterdam correspond à des taxes, et c’est pour que les gens réfléchissent à deux fois avant de venir', explique Mbarki. Cosmo Ebner, jeune créateur de contenu sur TikTok, dénonce une ville qui privilégie les touristes aisés.

'Le touriste qui vient pour une soirée est prévisible, mais celui qui a de l’argent se disperse dans toute la ville et la rend plus chère', souligne-t-il. Pour les jeunes comme lui, la vie est devenue inaccessible.

'On ne peut vivre dans le centre que si l’on est riche ou si l’on habite chez ses parents', conclut-il, regrettant que les touristes ne voient que la version édulcorée d’Amsterdam promue par les réseaux sociaux. Les étudiants de Tegentrificatie, en collaboration avec les habitants du quartier Negen Straatjes, ont protesté contre cette surpopulation touristique, occupant même un pont pour chasser les touristes qui faisaient la queue devant des attractions comme Fabel Friet.

Leur lutte met en lumière les conséquences de la gentrification et de la surtourisme sur la vie quotidienne des habitants





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