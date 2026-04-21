Analyse du début de saison prometteur de Remco Evenepoel

Les experts analysent les performances de Remco Evenepoel en ce début de saison 2026, soulignant sa polyvalence, sa progression technique et sa régularité au sein de sa nouvelle équipe.

Le début de saison 2026 de Remco Evenepoel fait l'objet d'analyses approfondies au sein de la sphère cycliste, témoignant de l'intérêt constant suscité par le prodige belge.

Samuël Grulois souligne quatre moments clés qui ont jalonné ces premiers mois : une prestation enthousiasmante sur le Tour de la communauté de Valence, une performance un peu plus préoccupante sur le Tour UAE, une montée en puissance rassurante sur le Tour de Catalogne et enfin un Tour des Flandres qui a confirmé son excellent niveau de forme. Ce succès récent sur l Amstel Gold Race, bien qu'il ne bouleverse pas fondamentalement le bilan global, vient confirmer une tendance positive soulignée par Jérôme Helguers. Ce dernier insiste sur le fait que même si certaines courses ont suscité des interrogations, notamment aux Émirats, le coureur reste le plus prolifique en termes de victoires depuis le début de l'année. Helguers refuse d'exiger une perfection constante, préférant mettre en avant une gestion intelligente du calendrier. De son côté, Cameron Vandenbroucke apporte un éclairage technique intéressant sur les variations de performance d'Evenepoel. Elle note que les périodes de creux observées en haute montagne contrastent avec son aisance naturelle sur les classiques. Selon elle, cette différence s'explique par un travail spécifique sur l'explosivité et une adaptation morphologique nécessaire pour briller sur des terrains variés comme les Flandres. Toutefois, Jérôme Helguers tempère ces propos en rappelant la capacité du Belge à tenir tête aux meilleurs dans les ascensions les plus exigeantes. Il évoque notamment son historique récent sur la Vuelta et le Tour de France 2024, où il a prouvé sa solidité face à des adversaires comme Tadej Pogačar. Il est indéniable que la maturité physique du coureur continue d'évoluer, lui permettant de gommer ses faiblesses passées, comme ses difficultés techniques en descente ou son manque de punch en fin de course. Rodrigo Beenkens dresse un bilan particulièrement laudatif, qualifiant cette entame de saison comme la plus aboutie depuis le passage professionnel de Remco Evenepoel. Il souligne l'importance cruciale d'avoir pu bénéficier d'un hiver serein, sans les contrariétés physiques qui avaient marqué ses années précédentes. Le journaliste regrette toutefois son absence sur Milan-Sanremo, tout en restant admiratif de sa résilience face aux traumatismes passés. Axel Merckx abonde dans ce sens, jugeant le bilan plus que satisfaisant. Il met en avant l'habileté tactique du coureur, capable de jouer avec la psychologie de ses adversaires tout en faisant preuve d'une grande intelligence de course. Au-delà des chiffres, c'est l'évolution globale d'Evenepoel qui impressionne : il a su transformer ses points faibles en atouts, prouvant qu'il ne se contente plus de gagner, mais qu'il domine son art avec une polyvalence accrue. Ses débuts sous les couleurs de Red Bull-Bora-hansgrohe semblent ainsi confirmer les attentes les plus élevées pour la suite de sa carrière





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