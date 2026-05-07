Analyse du patrimoine des ménages belges : croissance ralentie et poids de l'immobilier

Le nouveau rapport de Keytrade Bank et de l'UGent révèle que le patrimoine médian des Belges atteint 286 250 euros, avec une croissance réelle faible due à l'inflation et à l'endettement croissant.

Le patrimoine global des ménages belges a connu une nouvelle progression, bien que le rythme de cette croissance se soit considérablement ralenti par rapport à l'année précédente.

Selon les conclusions détaillées du dernier rapport sur le patrimoine publié conjointement par la Keytrade Bank et l'Université de Gand, le patrimoine médian d'un foyer belge s'élève désormais à 286 250 euros. Ce montant englobe l'intégralité des actifs, allant de l'épargne liquide et des investissements financiers aux biens immobiliers et aux véhicules.

Il est essentiel de préciser que l'utilisation de la valeur médiane permet d'obtenir une image plus fidèle de la réalité sociale, car elle évite que les chiffres ne soient faussés par les fortunes extrêmement élevées ou, à l'inverse, par les situations de grande précarité. En pratique, cela signifie que la moitié des familles belges possèdent un patrimoine supérieur à ce montant, tandis que l'autre moitié possède moins. Cette année, le patrimoine médian a augmenté de 3 pour cent.

Toutefois, si l'on soustrait l'inflation, qui s'est établie à 2,4 pour cent, la croissance réelle de la richesse n'est que de 0,9 pour cent. Ce chiffre marque un contraste frappant avec l'année 2024, où le patrimoine médian avait bondi de 11 pour cent, dépassant largement la hausse des prix à la consommation.

Pour expliquer ce ralentissement, le professeur Koen Ingelbrecht, expert en économie financière à l'Université de Gand, souligne un paradoxe : si les actifs tels que l'immobilier et les placements ont continué de croître, l'endettement des ménages a progressé encore plus rapidement. En effet, la hausse des dettes a été trois à quatre fois plus importante que l'année dernière. Cette tendance est principalement portée par les crédits hypothécaires.

Le marché immobilier belge reste sous tension avec des prix qui grimpent année après année, obligeant les acheteurs à contracter des emprunts beaucoup plus conséquents qu'auparavant. Parallèlement, le coût des rénovations a explosé. Non seulement le prix des matériaux de construction a augmenté, mais les politiques publiques imposent désormais des normes d'efficacité énergétique plus strictes, rendant certains travaux obligatoires.

Bien que cet endettement accru puisse paraître préoccupant à court terme, il est probable qu'il s'avère rentable sur le long terme grâce à la valorisation énergétique des logements. Par ailleurs, les décisions de la Banque Centrale Européenne (BCE) en 2025, qui a procédé à plusieurs baisses de taux d'intérêt, ont rendu l'emprunt légèrement moins coûteux, encourageant ainsi les ménages à s'endetter davantage pour financer leurs projets.

Un autre phénomène notable est le retour massif des Belges vers le compte d'épargne classique. Ce dernier représente désormais 11 pour cent du patrimoine total, contre 9 pour cent l'année passée. Ce mouvement traduit une recherche accrue de sécurité. En 2024, de nombreux ménages avaient réinvesti les fonds issus des obligations d'État populaires, ainsi que les intérêts perçus, dans des comptes à terme.

Cependant, avec l'échéance de ces placements et la baisse des taux d'intérêt, les comptes à terme sont devenus beaucoup moins attractifs, poussant les épargnants à revenir vers la liquidité immédiate du compte d'épargne. Parallèlement, la pierre demeure le pilier central de la richesse en Belgique. Pour la première fois, la valeur de la résidence principale représente plus de la moitié du patrimoine total des foyers, passant de 45 pour cent l'an dernier à 51 pour cent cette année.

Enfin, l'analyse des disparités sociales révèle un fossé persistant. Les 10 pour cent des ménages les plus pauvres disposent d'un patrimoine d'environ 6 200 euros, tandis que pour faire partie des 10 pour cent les plus riches, il faut posséder près d'un million d'euros. Curieusement, cet écart ne s'est pas creusé cette année.

Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que les plus riches profitent davantage des marchés financiers ou de revenus locatifs supplémentaires, un facteur compensateur est apparu : l'augmentation significative des donations. Les générations les plus fortunées, notamment les baby-boomers, transmettent actuellement une part importante de leur richesse à leurs enfants et petits-enfants.

Néanmoins, le professeur Ingelbrecht avertit que sans ce flux de donations, l'écart de richesse serait resté stable, voire aurait continué de s'accroître, suggérant que les structures d'inégalité restent profondément ancrées dans l'économie belge





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