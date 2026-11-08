ANC chute historique 30,76% aux élections municipales Sud-Africaines

Le Congrés national africain enregistre 30,76% des voix, un score record bas dû à la colère publique contre les services publics défaillants et la corruption.

Le Congrés national africain (ANC) a subi un revers électoral sans précédent lors des élections municipales sud-africaines tenues le mercredi 30. L'institution historique, qui a dominé la scène politique depuis la fin de l'apartheid en 1994, n'a obtenu que 30,76 pour cent des suffrages exprimés. Ces chiffres définitifs, publiés aujourd'hui par la Commission électorale indépendante, marquent la plus basse performance de l'histoire du mouvement fondé par Nelson Mandela. Cette résultat confirme une tendance lourde de désaffection civique face à la gestion du pouvoir par la formation au pouvoir depuis trois décennies.

Facteurs de la défaite et mécontentement citoyen

Le Congrés national africain (ANC) a perdu le soutien massif de la population en raison de l'incapacité persistante à fournir des services de base fiables aux citoyens sud-africains. Les électeurs ont principalement sanctionné la formation au pouvoir pour la détérioration chronique des infrastructures publiques, notamment les coupures récurrentes d'électricité et d'eau potable dans de nombreuses zones urbaines. L'accumulation des ordures non ramassées et la vétusté des routes et de l'éclairage public ont alimenté une colère populaire grandissante, transformant la frustration quotidienne en acte électoral massif.

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Les scandales de corruption systémique au sein du Congrés national africain (ANC) ont également joué un rôle déterminant dans cette érosion du vote. La méfiance envers les dirigeants de la formation a été exacerbée par des affaires judiciaires répétées impliquant des figures de haut rang. Cette crise de confiance a coïncidé avec une récession économique qui a affecté le pouvoir d'achat des ménages, rendant les échecs administratifs encore plus inacceptables pour les classes moyenne et populaire qui espéraient des améliorations concrètes depuis 1994.

Réactions internes et stratégie de l'opposition

Fikile Mbalula, secrétaire général du Congrés national africain (ANC), a qualifié ce résultat électoral de "catastrophique" lors de ses déclarations publiques immédiates. Il a exhorted la base militante à adopter une posture d'humilité et à écouter activement les préoccupations de la population locale. Cette prise de conscience tardive intervient alors que la formation historique voit son capital politique s'éroder rapidement. Le secrétaire général reconnaît implicitement que la rhétorique traditionnelle ne suffit plus à justifier la gouvernance locale défaillante face à une électorat de plus en plus exigeant.

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L'Alliance démocratique (DA), principale force d'opposition libérale, a profité de cette dynamique en captant environ un quart des voix à l'échelle nationale. Geordin Hill-Lewis, le chef de l'Alliance démocratique (DA), a célébré cette performance comme une étape majeure vers l'objectif stratégique de devenir le plus grand parti du pays. La formation libérale a remporté des victoires significatives dans les métropoles clés, notamment en dépassant le Congrés national africain (ANC) à Johannesburg, Pretoria et Ekurhuleni, tout en consolidant son emprise à Cape Town. Cette progression territoriale marque une rupture historique avec la domination ininterrompue du ANC dans ces centres économiques vitaux.

Conséquences politiques et négociations de coalition

Aucun parti politique n'a obtenu de majorité absolue dans la plupart des communes et des grandes villes sud-africaines lors de ce scrutin. Cette fragmentation du paysage électoral oblige toutes les formations, y compris le Congrés national africain (ANC), à engager des négociations complexes pour former des gouvernements locaux viables. Le Congrés national africain (ANC) pourrait malgré tout conserver une influence significative dans certaines administrations locales via des accords de coalition, mais sa capacité à dominer les agendas politiques locaux est considérablement affaiblie par cette nouvelle réalité numérique.

Ce contexte électoral s'inscrit dans une dégradation plus large de la position nationale du Congrés national africain (ANC), qui a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois en 2024. La chute des 30,76 pour cent contraste fortement avec les 70 pour cent obtenus dans les premières années de la démocratie et les 45 pour cent enregistrés lors des dernières élections locales de 2021. Ces données signalent un changement structurel durable dans le comportement de vote des Sud-Africains, qui exigent désormais une reddition de comptes beaucoup plus stricte de leurs dirigeants élus.