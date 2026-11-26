Victoire solide d'Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise (3-1) en Europa League. Cvetkovic, Un et Petrot marquent. Troisième succès consécutif pour les Mauves.

Anderlecht a décroché une victoire cruciale et méritée face à l' Union Saint-Gilloise lors de cette rencontre de l' Europa League. Les Mauves ont dominé l'échange et inscrit trois buts, signant ainsi leur troisième succès consécutif dans la compétition continentale.

Cvetkovic ouvre le score et donne l'avantage

Le match commence avec une intensité partagée entre les deux formations bruxelloises. Le ballon circule rapidement sans menacer les buts. Les locaux prennent l'initiative et allument la première mèche. L'envoi de Fountas ne parvient pas à inquiéter le gardien adversaire Coosemans. Malgré cette occasion initiale, la rencontre reste fermée.

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Pas toujours inspiré offensivement ces dernières semaines, Anderlecht conjure le sort. Le club profite de sa première opportunité claire pour marquer. Cvetkovic décale qui place les Mauves aux commandes. Ce but intervient à la 20e minute. Il offre un avantage tangible à l'équipe domicile.

Un double avantage et un penalty controversé

Le rythme ne s'accélère pas immédiatement après l'ouverture du score. La monotonie reprend rapidement le dessus sur le terrain. Les joueurs bruxellois en profitent pour doubler la mise. Un réussit un tir lointain très efficace. Cet avantage prend néanmoins un éclat particulier dès le retour des vestiaires.

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Sur un corner défensif, Petrot touche le ballon du bras dans son duel aérien. L'arbitre décide de visionner la phase. Il octroie finalement un penalty. La décision est convertie par l'équipe bruxelloise à la 54e minute. Ce troisième but assure une avance confortable aux Mauves.

Pression sur l'Union et fin de partie maîtrisée

La nervosité gagne rapidement les rangs bruxellois adverses. Plusieurs éléments de l'Union Saint-Gilloise sont jaunis dans les minutes qui suivent. Bien aidés par la montée au jeu de forces vives, les visiteurs doivent gérer cette défiance. Ils font le gros dos jusqu'au bout de la rencontre.

Dans les derniers instants, Bertaccini donne au score ses allures finales. Ce but intervient à la 90e minute plus 5 secondes. Il confirme la domination totale d'Anderlecht. Le club enchaîne un troisième succès de rang en Europa League.

Installations parmi les places qualificatives

Cette victoire positionne désormais Anderlecht de manière solide. Les Mauves sont bien installés parmi les places qualificatives pour les barrages. Cette performance leur offre une marge de sécurité précieuse. Ils confirment leur ambition de se qualifier pour la phase suivante.

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L'Union Saint-Gilloise reste sur une défaite difficile. Elle doit désormais réfléchir à sa stratégie pour les prochaines rencontres. Le club bruxellois vainqueur monte au classement grâce à cette performance collective. Chaque maillon a joué son rôle efficacement.