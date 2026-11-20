Anderlecht risque des sanctions après une erreur administrative lors du match nul de novembre face à Zulte-Waregem. Le Club Bruges réclame une victoire sur tapis vert pour revenir en tête du championnat belge.

Le RSC Anderlecht fait face à une procédure disciplinaire sérieuse concernant la qualification sportive d'un de ses matchs disputés le 8 novembre dernier. Lors de cette rencontre à l'extérieur contre Zulte-Waregem, qui s'était soldée par un match nul d'un but partout, le club bruxellois a aligné uniquement cinq joueurs belges ou formés en Belgique sur le terrain. Cette configuration contrevient explicitement au règlement officiel de la ligue, qui exige la présence d'au moins six joueurs répondant à cettecritère spécifique pour chaque équipe engagée.

La plainte officielle du Club Bruges KVC

Le Club Bruges KVC, voisin direct d'Anderlecht dans le classement du championnat, a déposé une plainte officielle suite à cette irrégularité. L'objectif stratégique du club brugeois est clair : il sollicite l'attribution des trois points de la victoire sur tapis vert pour la rencontre du 8 novembre. Cette décision administrative permettrait au Club Bruges de récupérer deux unités supplémentaires au classement général. Cet écart de points serait suffisant pour permettre au club de reprendre la première place du championnat, actuellement occupée par ses rivaux directs.

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Défense administrative et absence de préjudice sportif

Pieter Braeckman, avocat représentant le RSC Anderlecht, conteste fermement la recevabilité de la plainte et la présence du Club Bruges dans ce dossier juridique. Selon la défense, le club brugeois n'agit pas dans l'intérêt supérieur du football belge, mais poursuit uniquement une logique de classement personnel. Anderlecht argumente que cette erreur administrative n'a eu aucune incidence sportive sur le déroulement du match. Les avocats du club soulignent qu'aucune sanction ne devrait être prononcée puisque l'irrégularité n'a pas modifié l'issue sportive de la rencontre.

Analyse technique et hypothèse du gardien de but

La défense d'Anderlecht apporte des éléments factuels précis pour démontrer l'absence de possibilité réelle d'altercation sportive. Pieter Braeckman utilise l'exemple concret du gardien de but remplaçant, l'Allemand Justin Heekeren, évoluant derrière le titulaire Colin Coosemans. La stratégie défensive indique que Colin Coosemans termine quasi systématiquement les matchs, rendant le changement de gardien hautement improbable. Si le club avait dû remplacer Justin Heekeren par son troisième gardien de but, qui est belge, la feuille de match aurait été strictement conforme aux exigences réglementaires dès le départ.

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Positionnement de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise, autre grand club bruxellois, a exprimé sa volonté d'intervenir dans ce dossier disciplinaire en tant que tiers intéressé. Le club estime que si le Club Bruges obtenait gain de cause et recevait les points de victoire, cela créerait un désavantage injuste envers l'Union. Cette intervention permettrait à l'Union Saint-Gilloise d'accéder au dossier complet et de potentialiser un appel suite à la décision du Conseil de discipline. Le club veille attentivement à ne pas voir son propre statut sportif affecté par cette querelle entre les deux plus grands rivaux historiques.

Prochaines étapes juridiques et arbitrage

La décision finale reviendra au Conseil de discipline de la ligue, qui devra trancher entre la plainte du Club Bruges et les arguments d'Anderlecht. Toute décision prise par le Conseil pourra faire l'objet d'un appel devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport, connue sous l'acronyme CBAS. Anderlecht craint potentiellement un retrait de points sévère ou une défaite technique, bien que le club estime que ces sanctions seraient disproportionnées. L'affaire illustre la rigueur extrême imposée par les instances dirigeantes du football belge pour garantir l'égalité des chances sportives entre toutes les équipes du championnat national.