Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise se battront pour la Coupe de Belgique

La finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise aura lieu ce jeudi à 15h00 sur le stade Roi Baudouin. L'Union est à la recherche d'un troisième trophée depuis son retour en 2021, tandis que Anderlecht vise son premier trophée majeur depuis la Supercoupe de Belgique en 2017.

Anderlecht et l' Union Saint-Gilloise vont en découdre jeudi (15h00) sur la pelouse du stade Roi Baudouin dans ce qui sera la première finale 100 % bruxelloise de la Coupe de Belgique de football.

Lauréate en 2024 et championne de Belgique en 2025, l'Union est à la recherche d'un troisième trophée depuis son retour au sein de l'élite en 2021. Les Saint-Gillois vont d'ailleurs débuter cette finale avec l'étiquette de favoris et sont au-devant d'une semaine cruciale. Après la finale de ce jeudi, les Unionistes se déplaceront au Club Bruges en championnat dans un match décisif pour le titre alors qu'un point sépare les deux équipes.

Une coupe qui échappe aux Mauves depuis près de 20 ans Une finale qui aura une saveur particulière également pour David Hubert qui avait qualifié Anderlecht pour la finale en 2025 avant d'être remercié quelques semaines plus tard. Du côté anderlechtois, cette finale est une nouvelle occasion pour le club le plus titré du royaume de mettre la main sur un premier trophée majeur depuis la Supercoupe de Belgique en 2017.

La Coupe de Belgique échappe d'ailleurs aux Mauves depuis 2008. Le RSCA reste sur trois défaites en finale contre le Club Bruges à deux reprises (2015, 2025) et contre La Gantoise (2022). À la lutte pour la 4e place en championnat, une victoire ce jeudi permettrait à Anderlecht de s'assurer d'un ticket européen pour la saison prochaine. Il s'agira du quatrième duel cette saison entre Saint-Gillois et Anderlechtois.

Lors de la phase classique en championnat, l'Union s'était imposée 2-0 à domicile avant qu'Anderlecht ne prenne sa revanche lors du match retour (1-0). En Champions Playoffs, l'Union l'avait emporté 1-3 au Lotto Park le 26 avril dernier. Source : Belg





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